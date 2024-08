BRUNTÁLSKO

Borůvkové hody pod Pradědem v Malé Morávce

KDY: sobota 17. srpna od 8 hod. do neděle 18. srpna do 19 hod.

KDE: Malá Morávka a Karlov pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Místní restaurace si na 23. ročník borůvkových hodů připraví svá borůvkové menu, jejichž základem budou borůvkové knedlíky. Těšit se můžete také na stánkový prodej v obecním parku, ochutnávku dobrot z borůvek a mnoho dalšího. Udělejte si výlet do okolních lesů, dýchejte z plných plic nejčistší vzduch v ČR a po cestě se stavte na výborný oběd z čerstvých borůvek.

Fajne léto v Hedvě Český brokát

KDY: sobota 17. srpna od 10 do 22 hod.

KDE: areál budovy textilky Hedva Český brokát v Opavské ulici, Rýmařov

PROČ PŘIJÍT: Již od 10 hodin se můžete přijet podívat na řemeslný jarmark. Odpoledne na vás čekají hned dvě vernisáže - výstavy fotografií Miroslava Zemana Život na vsi, při níž bude mít úvodní slovo Jindřich Štreit, a vernisáž výstavy šátků Rozkvetlá krása, již uvede Martina Kohoutková. Odpoledne vystoupí kapela AV Blues & Swing a večer ji vystřídá kapela Cokolive. Mimo jiné se můžete těšit také na výtvarné a textilní workshopy, kolotoč, malování na obličej, točenou zmrzlinu, občerstvení a skákací hrad.

Na Slezské Hartě budou závodit dračí lodě

KDY: 16. - 18. srpna vždy od 9 do 18 hod.

KDE: přehrada Slezská Harta, Leskovec nad Moravicí

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Na přehradě Slezská Harta budou o nastávajícím víkendu závodit dračí lodě. Program otevřou už v pátek od půl třetí odpoledne tréninkové jízdy. Od 18 hodin pak budou hrát kapely, kdy hlavní hvězdou večera bude Petr Bende. V sobotu budou na programu závody ve sprintu na 200 metrů, které odpoledne proloží spanilé jízdy dračích lodí pro děti a večer s mohou návštěvníci opět těšit na živou muziku, tentokrát třeba s Petrem Kolářem. V neděli se konají od rána od 9 hodin závody na kilometrové trati.

OSTRAVSKO



Folklor bez hranic Ostrava 2024 - Slezská Ostrava

KDY: pátek 16. srpna (15.30 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 100 Kč (dospělí) / 60 Kč (senioři, děti, ZTP)

PROČ PŘIJÍT: Již 26. ročník mezinárodního folklorního festivalu, který se každoročně koná ve třetím srpnovém týdnu, vygraduje v pátek 16. srpna v areálu Slezskoostravského hradu. Těšit se můžete na Koncert dětských souborů, kdy vystoupí DFS Hlubinka, DFS Holúbek, DFS Krasničanek, DFS Heleny Salichové, DFS Malý Ševčík, DFS Šmykňa. A dále na vystoupení ZPIT Lany, FS KUD Oton Župančič Sora, Assiros, Yagidky, Jitřenka, FS Oblík, SLPT Hlubina, SS Heleny Salichové, Ševčík-MFS, Ondráš z Janovic či FS Šmykňa.

Dubina fest

KDY: pátek 16. - neděle 18. srpna

KDE: areál charity M. M. v Ostravě-Dubině

ZA KOLIK: zdarma (venkovní areál), 100 Kč (klub)

PROČ PŘIJÍT: Tři dny, tři hudební scény vstup zdarma. K tomu gastro zóna, herní zóna, fan zóna a pivní i chill zóna. Všemi třemi dny je budou doprovázet dýdžejové a moderátoři z Retro DJ rádia Ostrava - DJ Marvin a DJ Sunny. Fresh radio 103.6 FM bude vysílat živé vstupy. V pátek budou hlavními taháky talentovaní rappeři Crown Unity a Marssy, což je mediální DJ star. V sobotu všechny roztančí ABBA revival nebo DJ Johnny de city. Neděle naservíruje revival Michala Davida a DJ Matamar.

MINT Market Ostrava

KDY: sobota 17. srpna (od 10 h.)

KDE: Skautská 1, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Trhy se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.

Trhy, co se hledají

KDY: sobota 17. srpna (9 – 14 h.)

KDE: Havlíčkovo nábřeží, Moravská Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Opět se můžete těšit na zajímavé prodejce těch nejlepších a nejkvalitnějších produktů nejen z našeho kraje. Pořadatelé slibují nevšední street food zážitky i super počasí.

Pimprléto - koncert Jablkoň

KDY: neděle 18. srpna (17 h.)

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Svérázná hudba ryze české (pražské) skupiny, která se s nevšedním nadhledem pohybuje na hranicích moderní vážné hudby a popu.

KARVINSKO

Rockování nad Olzou

KDY: sobota 17. srpna (16-23 hodin)

KDE: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Č. Těšín

ZA KOLIK: 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sobota 17. srpna bude v Těšíně znovu patřit open-air festivalu Rockování nad Olzou, jehož devátý ročník se bude konat v příjemném prostředí rozlehlého parku Adama Sikory v Českém Těšíně. A na koho se těšit? V 16 hodin zahrají AC/CZ, po nich pak Lautr, Kapriola, Alkehol a Harlej.

Štětcem, tužkou i dlátem

KDY: víkend 17. a 18. srpna (9-16 hodin)

KDE: historická budova na Hlavní třídě, Český Těšín

ZA KOLIK: 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Díla regionálních umělců se představí ve sbírkách Muzea Těšínska. Výstava představí část z bohatého kulturního dědictví regionu zastoupenou ve sbírkách Muzea Těšínska. Návštěvníci si mohou prohlédnout malby, kresby, grafiky a plastiky již nežijících autorů, kteří se narodili, pobývali či jsou jinak spjati s oblastí Těšínského Slezska.

Orlová na FEST

KDY: sobota 17. srpna (12-24 hodin)

KDE: areál letního kina v Orlové

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hudební festival v areálu Letňáku v Orlové nabídne příznivcům dobré muziky následující line up: Studna, chráŇěná dílna, Hand Grenade, Úspěch, Tragedis, AC/CZ a Progres 2.

Prohlídky s průvodcem v kostele sv. Petra z Alkantary

KDY: víkend 18. a 19. 5. (10-18 hodin)

KDE: šikmý kostel, Karviná-Doly

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na zajímavý komentovaný výklad se můžete těšit při návštěvě slezské zajímavosti – dnes již ikonického šikmého kostela sv. Petra z Alkantary. Prohlídky probíhají o víkendech po celou letní sezonu (o prázdninách i v pátek) a po předchozí domluvě i ve všední dny. Hned vedle kostela je dřevěné infocentrum (soboty, neděle a svátky od 10 do 18 hodin) s nabídkou turistických tras „zaniklou Karvinou“ a suvenýrů.

Pivní slavnosti v Bohumíně

KDY: sobota 17. srpna (14-22 hodin)

KDE: Hobbypark Bohumín

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Do Bohumína se v sobotu 17. srpna sjedou všichni pivaři z okolí. Kromě ochutnávek chmelových speciálů a dobrého jídla potěší návštěvníky živá hudební vystoupení a dětské atrakce. První piva se začnou v Hobbyparku čepovat s úderem 14. hodiny. Na podiu se tentokrát představí Lady Kate, field, Harlej, Grog a Doga. Těšit se můžete na atrakce jako Speed Ball – Síla kopu a fotbalové šipky, airbrush, malování na obličej či workshopy.

Archeologické léto v Chotěbuzi

KDY: sobota 17. srpna (10-12.30 hodin)

KDE: Archeopark Podobora, Chotěbuz

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Na všech výpravách vás budou provázet zkušení archeologové, kteří vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých. Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nicméně termín je nutné si rezervovat.

FRÝDECKOMÍSTECKO

Šancefest 2024

KDY: sobota 17. srpna (10.30-23.30)

KDE: Velká šance, Mosty u Jablunkova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný kulturní a historický festival na Velké šanci v Mostech nabídne pestrý program s řadou vystoupení známých interpretů. Účast přislíbili Brouci Band – the Beatles Revival, Kandráčovci, Cafe 80 a Mad Reason. Akce je ideálním zastavením pro celé rodiny s dětmi. Moderátor akce je Jiří Kubza. Historický program představí vojenský význam pevnosti prostřednictvím ukázek života vojáků v posádce z jednotlivých období fungování opevnění Šance v 17.-19. století.

Floyds – Byskydský Beer Fest

KDY: sobota 17. srpna (12-22.30)

KDE: Beskydský pivovárek, Ostravice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslavte léto na Beskydském Beer Festu přímo v pivovárku. Od 12 hodin se rozezní hudba, podávat se bude grilované maso a osm druhů piv. Koncertní program obstarají Getaway, Retrovox, Katka&Banda, November 2ND a Floyds CZ/SK.

Festival smyslového hraní na Olešné

KDY: sobota 17. srpna (9-18 hodin)

KDE: přehrada Olešná

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Více než 30 stanovišť s různými aktivitami a různorodými materiály a pomůckami čeká na děti během soboty na Olešné. Přes poledne je možnost volného smyslohraní bez nutnosti rezervace předem, možnost zakoupení materiálů a pomůcek v místním festivalovém stánku. Připraveny jsou káva a dobroty pro malé i velké návštěvníky.

Gastrofestival Frýdek-Místek plný chutí 2024

KDY: sobota 17. srpna (10-20 hodin)

KDE: Frýdecký zámek a náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ve Frýdku-Místku proběhne svátek dobrého jídla a pití. Akce plná skvělé gastronomie a zábavy pro všechny generace se letos koná 17. srpna, kdy se akce bude odehrávat nejen na Zámeckém náměstí, ale chutě a vůně ovládnou i zámecké nádvoří a přilehlé uličky. Zakousněte se do vybraných jídel, užijte si koncerty a pohodu s celou rodinou na jednom z největších gastrofestivalů!

Svět kostek – Lego v Jablunkově

KDY: neděle 18. srpna (9-17 hodin)

KDE: Muzeum trojmezí, Jablunkov

ZA KOLIK: 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce je určena pro všechny, kteří mají rádi lego. Stavba vlastních výrobků z dřevěných a lego kostek. Výrobky vystavíme a na konci měsíce nejlepší oceníme.

Kostýmové prohlídky frýdeckého zámku

KDY: 17. a 18. července (10-17 hodin)

KDE: Frýdecký zámek

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: I letos se každý prázdninový víkend můžete těšit na prohlídky frýdeckého zámku s průvodcem v kostýmu. Zámeckým okruhem v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek vás provedou urozené hraběnky a mladí šlechtici. Prázdninový program je doplněn speciálními dětskými prohlídkami zábavného Zámeckého okruhu. Přijďte pomoct guvernantce plnit různorodé úkoly, řešit otázky a odhalit tak tajemství vzkazu z 18. století, který zde ukryly děti hraběcího páru pro budoucí generace.

NOVOJIČÍNSKO

Zážitková prohlídka Větrného mlýna na Nových Dvorech

KDY: sobota 17. srpna (14 a 15.30 hodin)

KDE: Nový Dolní Dvůr, Bílovec

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Navštivte jediný větrný mlýn s dvojitým mlýnským složením v České republice a ochutnejte chleba z místní rodinné ekofarmy, nebo si umelte mouku na rotačním mlýnku a seznamte se s místním mlynářem a skřítkem Jeronýmem. Vzhledem k malému prostoru mlýna je nutná předchozí rezervace a úhrada vstupného v turistickém informačním centru (tel. 556 412 266, 778 425 431).

Sobota pěknota

KDY: sobota 17. srpna (10-17 hodin)

KDE: Hodslavice

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sobota pěknota v Hodslavicích! Přijďte zažít nezapomenutelný zážitek v rodném domku Františka Palackého v Hodslavicích každou sobotu od 10 do 17 hodin. Všech 6 uměleckých fotopointů zažijete pěkně najednou, prohlídky jsou se zážitkovým programem „Co právě vy osobně máte společného s geniálním Františkem Palackým?“ Objevíte tam, co přesně znamená slovo pěknota. Součástí prohlídky je hodslavický kroj, který je možno si vyzkoušet. Unikátní nejstarší chrám v kraji – dřevěný kostelík sv. Ondřeje, který odolává času více než 600 let, bude také otevřen.

Frendly fest ve Frenštátě

KDY: sobota 17. srpna (10-22 hodin)

KDE: náměstí Míru, Frenštát p. R.

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Město Frenštát pod Radhoštěm & Furt Bokem zvou na Frendly fest 2024. Letošní ročník bude díky rekordní účasti a skvělým ohlasům plný nových aktivit a speciálních hostů. Díky rozmanitosti festivalu si přijde na své opravdu každý a nikdo se nebude nudit během celého dne. Unikátní na festivalu je to, že návštěvníci se mohou aktivně zapojit do celého dění festivalu, zažít si jízdy závodními speciály, užít si sportovní aktivity, prožít zážitkové jízdy, sportovní aktivity a další.

Pískosvět na Pustevnách

KDY: víkend 17. a 18. srpna

KDE: běžkařský areál Pustevny

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už popáté na Pustevnách vyrostly obří sochy z písku v rámci každoroční dobročinné výstavy pískových soch pod širým nebem. Letos dostala výstava název Pískosvět. Tentokrát se totiž vydáme do světa pod mořskou hladinu. Z písku vznikly opět sochy, které figurují na Červeném seznamu IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody). V Pískosvětě se letos objevilo sousoší lachtanů, obří korálový útes, leguán mořský nebo delfíni. Jako každým rokem k vytvoření soch posloužilo 90 tun ekologicky nezávadného písku z vápenky Vítošov. Největší sochy mají výšku okolo tří metrů.

OPAVSKO

Putovní festival HRADY.CZ

KDY: pátek 16. a sobota 17. srpna

KDE: podzámčí, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: Více na hradycz.cz/vstupenky/

PROČ PŘIJÍT: V pátek se areál návštěvníkům otevře v 15.30 hodin a program začne v Kooperativě Zelená stage od 16 hodin vystoupením skupiny The Agony. Pokračovat bude koncerty Horkýže Slíže a Mig 21, od 22.45 hodin ho uzavře Daniel Landa. V Baumit Open Stage bude od 17 hodin úvodní skupinou Imodium a pak bude následovat vyhlášení nejhezčích karnevalových masek. Program uzavře od 21.30 hodin skupina Trautenberk. V sobotu bude areál pro návštěvníky přístupný od 10 hodin. V Baumit Open Stage začíná program od 11 hodin vystoupením skupiny Brixtn a po ní budou následovat koncerty UDG a Byt číslo 4. Od 18.15 hodin dostane prostor Marcell Fiedlerski a od 20.45 hodin bude festivalový náplň patřit skupině Chinaski. Kooperativu Zelená stage obsadí od 12 hodin kapela Jelen, po ní Fast Food Orchestra a Visací zámek. Hudební podpis věnuje přítomným od 19.30 hodin Vypsaná fixa a od 22.30 hodin se s návštěvníky i festivalem rozloučí legendární Lucie.

Terasa znovu ožije hudbou

KDY: pátek 16. srpna od 19 hodin

KDE: terasa Obecního domu, Opava

ZA KOLIK: 100/150 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci v programu Clownfish Sunset Drum´n´base mohou při pěkném počasí obdivovat na terase atraktivní západ slunce a potom si až do půlnoci vychutnávat drinky a užívat společně s Klaunem spoustu d´n´b muziky ve společnosti hudebníků i dalších hostů.

Kobeřický odpust

KDY: pátek 16. až neděle 18. srpna

KDE: areál TJ Sokol Kobeřice

PROČ PŘIJÍT: Odpustový program odstartuje v pátek od 21 hodin svým koncertem skupina Čechomor. Sobotní část zahájí v 16.30 hodin kouzelník, po něm bude následovat parkur a kouzelnický i bubínkový workshop. Od 20 hodin bude přítomným vyhrávat kapela Jen Tak Band a program uzavře ohňostroj. Neděle zajistí od 10 hodin v rámci duchovní nabídky slavnostní bohoslužbu a odpust bude pokračovat v 15 hodin vystoupením dechovky Kobeřanka, od 18 hodin pak koncertem Petry Janů se skupinou Amsterodam. Slavnost se rozloučí od 20 hodin karnevalem.

Vzhůru na Císařskou Veteran rallye

KDY: sobota 17. srpna od 10 hodin

KDE: zámek Neplachovice

PROČ PŘIJÍT: Tradiční závodní motosport začíná od 7.30 do 9.30 hodin prezentací a od 10 hodin vyjedou účastníci k průjezdu obcemi. Trasa je povede přes Holasovice k polskému zámku Wysoka a dál přes Brumovice, na dětské hřiště v Sosnové k hasičské zbrojnici v Hlavnici a k hasičské zbrojnici ve Vlaštovičkách, odkud zamíří zpátky k neplachovickému zámku. V jeho prostorách budou připravené soutěže pro děti, bohaté občerstvení a od 13 hodin začne soutěž O nejlepší dobový piknik. V 15.30 hodin dojde k vyhodnocení celé soutěže.

Dny obce se soutěží

KDY: sobota 17. a neděle 18. srpna od 16 hodin

KDE: areál Lipjo, Chlebičov

PROČ PŘIJÍT: Obec slaví své dny a slavnost okoření soutěží Chlebičov má talent. Odvážní soutěžící budou bojovat o nejvyšší uznání, kromě cen získá nejtalentovanější z nich plyšovou žirafu Žofku. V sobotu čeká návštěvníky kromě této soutěže ještě mini discoshow, koncert ABBA revivalu i 05 a Radeček. Závěr sobotní části programu obstará od 23 hodin DJ Baluu. V neděli pozdraví chlebičovské návštěníky od 14 hodin Black Band a v 16 hodin hrábne do strun skupina Dolbend.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hvězdou Rapotínských slavností bude Mig 21

KDY: pátek 16. srpna od 19.30 do neděle 18. srpna do 23 hod.

KDE: areál TJ Jiskra, Rapotín

ZA KOLIK: pátek: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, sobota: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, neděle: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Rapotínských slavnostech se najde program pro celou rodinu. Děti se mohou těšit na spoustu atrakcí - skákací hrad, trampolínu, malování na obličej, vlasové studio, science show Pevnosti poznání a na mnoho dalších. Slavnosti odstartují koncertem talentovaného zpěváka Raega. Dále se můžete těšit na regionální kapelu Fleksible a na skupinu World Roxette Tribute Band. Hudební hvězdou letošních slavností bude skupina Mig 21 s frontmanem Jiřím Macháčkem. Hlavní program bude zakončen velkolepým ohňostrojem.

close info Zdroj: Deník / Alexandr Vanžura zoom_in Mig21.

21. Pekařovskou pouť znovu oživí flašinetáři

KDY: sobota 17. srpna od 8 do 18 hod.

KDE: osada Pekařov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijeďte do nádherné podhorské osady mezi Velkými Losinami a Jindřichovem na 21. ročník Pekařovské pouti. Uskuteční se zde také XII. setkání flašinetářů - především z Čech a Moravy. Kromě vystoupení flašinetářů a dalšího kulturního programu proběhne i nejdůležitější součást Pekařovské pouti a to Mše svatá v místní kapli Nanebevzetí Panny Marie.

Farmářské trhy v Jeseníku nabídnou místní produkty

KDY: pátek 16. srpna od 9 do 17 hod

KDE: Masarykovo náměstí, Jeseník

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Jesenické trhy nabízejí potraviny, výrobky a výpěstky, které pocházejí z co nejbližšího okolí. Přijďte podpořit nejen místní ekonomiku, ale také místní pěstitele a výrobce, kteří se nebojí ukázat to, co umějí a co je baví dělat. Děti si mohou pohrát v herničce s Mateřským a rodinným centrem Krteček. V případě dobrého počasí se můžete mimo jiné těšit také na tvořivé dílničky.