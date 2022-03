Partnerské město Pravdinsk z Kalinigradské oblasti v Rusku až do roku 1946 neslo původně neměcký název Freidland. A právě zde se měly na podzim setkat delegace dalších evropských měst, které nesou, nebo v minulosti nesly název Freidland (pokojná země - pozn. red.) Frýdlant nad Ostravicí samotný je v projektu družby evropských sídel s tímto názvem od roku 1996. Podle starostky Pešatové se setkání nezúčastní žádní čeští, polští či němečtí zástupci partnerských měst.

„Je to jednotný postoj,“ upozornila Helena Pešatová. Úplný konec družby s Pravdinskem se zde ale nechystá, i když si to někteří místní obyvatelé podle komentářů na sociálních sítích přejí.

„Uvažujeme o návrhu poslat partnerům v Rusku otevřený dopis s výzvou, aby se k aktuálnímu dění vyjádřili. A když vysloví souhlas s invazí na Ukrajinu, pak neprodleně pozastavit spolupráci,“ uvedl opoziční frýdlantský zastupitel Lubomír Adamiš. V diskuzi také zaznělo, že do Pravdinsku se prý jezdí též na obecní výlety či večírky s místními papaláši. Do beskydského města potom podle zdrojů na sociálních sítích jezdí „odborníci na tenis“.

„Naše spolupráce trvá již déle než čtvrt století a za tuto dobu byly vytvořeny velmi dobré, přátelské vztahy mezi všemi Frýdlanty. Šlo o spolupráci jak mezi zástupci města, tak sportovními organizacemi, spolky a školáky, dále při výměnných pobytech na pravidelných či občasných setkáních, jejichž cílem bylo prohlubování znalostí jak z historie, tak i překonávání jazykové bariéry,“ vzkázala Helena Pešatová. A vyjádřila přání brzkého konce války a pokračování mírového porozumění.

Naopak již do minulosti patří po rozhodnutí radních a zastupitelů Moravskoslezského kraje družba s ruskou Vologodskou oblastí. „S ohledem na momentální situaci jsme ji ukončili,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Ostrava zašla ještě dále. Rada navrhla vypovědět smlouvy s ruských Volgogradem i s ukrajinským Doněckem, který je pod kontrolou proruských separatistů. „Zastupitelé o tom budou rozhodovat již tento týden ve středu,“ sdělila mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

K TÉMATU

Anketa:

Družba s Ruskem ve Frýdlantu nad Ostravicí? Takto to vidí místní

Jaroslav Kmošťák, Frýdlant nad Ostravicí:

Ano, já jsem pro to, aby partnerství fungovalo i nadále. Víte, já koncem sedmdesátých let reprezentoval Československo v motocyklových soutěžích – šestidenní – a málem nás taky nepustili do Německa na závody, protože tam měli startovat jezdci z Jižní Afriky, kde tehdy vládl rasistický režim apartheidu. Politika by se do sportu a družby neměla plést.

Ondřej Mer, Malenovice:

Vypovědět, dnešní doba není příznivá pro partnerství s Ruskem, podobná spolupráce vrhá na město stín. Měli bychom se od agresorů v prvé řadě odpoutat, odloučit, ukázat jim, že se nebojíme. Aby si uvědomili, že zvládneme žít i bez nich.

Lenka Kratochvílová, Frýdlant nad Ostravicí:

Nepřerušovat, ta válka je dílem politiků a ne obyčejných lidí. I když se jich, bohužel, samozřejmě dotýká. Je ale zbytečné paušálně trestat lidi v Rusku za ty, kteří jim vládnou.

Petr Šmíra, Frýdlant nad Ostravicí:

Já si dokážu představit, že se od partnerství mohlo naše město distancovat. Že by družba s Ruskem skutečně skončila, protože teď je třeba pomoci Ukrajině.