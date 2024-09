Důležitá informace pro obyvatele Ostravy a především Hlučínska. Ačkoli povodeň způsobila škody na mostě přes Odru mezi Přívozem a Petřkovicemi, je cesta přes ocelový most průjezdná oběma směry a silnice I/56 je tak opět v provozu. „Průjezdná je pro všechnu dopravu, ale s lokálním omezením rychlosti, kdy na mostě přes Odru je rychlost omezena na 30 kilometrů v hodině,“ zmínila tisková mluvčí moravskoslezských policistů Pavla Jiroušková.

Nadále tak platí doporučení pro řidiče nákladních vozidel jedoucích od Brna, aby využili komfortnější trasu po D48 na hraniční přechod Chotěbuz. Dálnice D1 je před hraničním přechodem do Polska prozatím stále neprůjezdná.

Další klíčovou informací, byť se netýká přímo silniční dopravy, je zprovoznění železničního koridoru z Hranci na Moravě do Ostravy a dále na Havířov. Vzhledem ke stále uzavřeným nádražím ve Svinově, Přívoze (hlavní) a v Bohumíně však vlaky z Prahy do Ostravy a dále na Slovensko zamíří na nádraží Ostrava – Vítkovice, Ostrava – Kunčice a dále na Havířov a Český Těšín. Ke zprovoznění koridoru by mělo dojít v pátečních odpoledních hodinách.