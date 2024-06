Někteří to slibovali před volbami, jiní si to zbožně přáli. Jen málokdo ale asi věřil, že by fotbalový Baník Ostrava mohl hrát znovu na Bazalech. Vždyť to údajně nešlo. Nová studie ale prokázala, že na Bazalech může vzniknout moderní stadion pro 15 až 20 tisíc lidí, realističtěji spíše do 18 tisíc míst. Co bude následovat a na kolik by mohl staronový baníkovský domov vyjít?

Když město a klub letos v zimě oznámili, že prověřují, zda jsou Bazaly pasé, nebo možná nová budoucnost, začalo to být po ostravských ulicích, hospodách i sociálních sítích téma číslo jedna. Návrat ikony domů, nebo definitivní utrum?

„Studie ukázala, že to prostorově možné je, takže jsme nechali udělat ještě i geologický průzkum, který měl říct, jak moc je to území stabilní, protože o tom se před deseti a více lety taky hodně hovořilo. A ukázalo se, že i ten geologický průzkum vyšel pozitivně a že stavbě nového fotbalového stadionu na Bazalech nestojí nic v cestě,“ informoval na pondělní tiskové konferenci primátor Ostravy Jan Dohnal.

Ohledně návratu na Bazaly tak nyní panuje jednohlasná shoda, proto se nemá s ničím zásadně otálet. Bude třeba zadat soutěž, vybrat nejlepší návrh (stávající vizualizace jsou pouze ilustrační a vznikly v rámci prověřovací studie kanceláře Projekstudio, pozn. red.), dopracovat projekt, zažádat o stavební povolení a začít. „Pokud všechno dobře půjde, někdy v roce 2026 by mohl být nachystán projekt s povoleními. Co se týče samotné stavby, léta 2028, možná 2029 jsou poměrně reálný termín,“ řekl primátor k jedné z otázek, která zajímá lidi nejvíce.

Pro kolik tisíc lidí?

Tou druhou je kapacita. A ta souvisí se stávajícím využitím Bazalů. Od roku 2019 jsou totiž Bazaly sídlem Regionální fotbalové akademie a klubové akademie Baníku Ostrava – té především, i proto nebyl zájem na tom, aby Baník stavěl stadion jinde, Bazaly by zůstaly téměř prázdné.

Zároveň se však v posledních letech nainvestovaly velké peníze (přes 300 milionů korun, pozn. red.) do proměny chátrajícího stadionu v akademii. Nejvíce stála opěrná zeď v místě někdejších hodin a přilehlá moderní tréninková hřiště „pod lávkou“ v Českobratrské ulici. Tyto prvky proto zůstanou zachovány a budou mít zásadní vliv na kapacitu stadionu. Ta má být mezi 15 až 18 tisíci diváky.

„To je myslím si ideální stadion pro potřeby Baníku Ostrava, pro Ostravu jako takovou,“ řekl majitel slezskoostravského klubu Václav Brabec. „Samozřejmě může být i větší, mohl by mít kapacitu pětadvacet tisíc, ale výše investice do nového stadionu by se tím rapidně zvýšila, protože by se muselo sáhnout do toho, co stálo nejvíc,“ vysvětlil Brabec.

Náklady, doprava a proměna okolí

Podle prvních odhadů by stadion mohl stát mezi 1,2 až 1,8 miliardy korun a většinovým investorem bude město. Počítá se ale i se zapojením dalších zdrojů a také účastí klubu, potažmo Václava Brabce. Klub se pak bude zásadně podílet na provozních nákladech nových Bazalů. Ačkoli sloužit mají výhradně fotbalu, zázemí má žít i mimo zápasové dny, v plánu je proto například i restaurace.

Mezi pravděpodobné scénáře se řadí i kompletní modernizace ulice Českobratrské, ze stávající čtyřproudové silnice by měl vzniknout v její horní části dvouproudový bulvár s kruhovým objezdem v místě křižovatky s ulicí Bukovanského u hlavní tribuny, cyklostezkou a parkovacími místy v dnešních krajních pruzích, další stání vzniknou v okolí stadionu a nadále se má parkovat pod mosty v Českobratrské ulici. „Hlavním způsobem dopravy by ale měla být hromadná doprava, musíme co nejvíc lidí přesunout do MHD, to je trend v celé Evropě,“ řekl k otázce dopravy na stadion Václav Brabec.

Městský stadion ve Vítkovicích, kde nyní Baník domácí zápasy hraje, chce město rozvíjet atletickým směrem, pro který byl určen. Kombinace atletika-fotbal je už nyní problematická. „Běžela se Zlatá tretra, v plánu je další soutěž a my po devíti letech ani nemáme prostor, kdy před sezonou vyměnit trávník,“ posteskl si Brabec. Od nové sezony navíc bude ve Vítkovicích hrát i baníkovské béčko, které postoupilo do druhé ligy.

