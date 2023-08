/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na Osoblažsku se už deset let koná festival Pelhřimovy. Během víkendu je zaniklá obec stejného jména zase plná lidí. Setkání v kostele bez vody, elektřiny a mobilního signálu se vymyká z obvyklých představ o letních festivalech. Hlavně proto, že vesnice Pelhřimovy už neexistuje. Po válce byla zbořena.

Festival oživil zaniklou obec Pelhřimovy. 10. až 13. srpna 2023 | Video: František Kuba

Ze sedmdesáti budov zbyl v Pelhřimovech jen gotický kostel, hřbitov a jedna chalupa. Právě snaha dát kostelu v pustině nový smysl láká do Pelhřimov fanoušky z celé Evropy. Nekomerční festival se nese v duchu hesla, jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Protože Pelhřimovy leží přímo na hranicích, základem festivalu jsou také tolerantní polští sousedé. Letos bylo možné potkat mezi festivalovými hosty starostu polské obce Rowne i starostu Krnova. A také spoustu psů a dětí. Nejmladší účastník festivalu byl Jonatan, kterému jsou necelé dva měsíce.

Bez elektřiny, vody a silnice

Jako by nestačilo, že v Pelhřimovech není zavedena elektřina ani voda. Říkat příjezdové polňačce silnice do Pelhřimov je eufemismus. Právě proto je tak důležité, aby se počet návštěvníků Pelhřimov udržel „tak akorát“. Místo klasické propagace festivalu stačí komunita propojená Facebookem.

Budoucí architekti oživují tvorbou zaniklou vesnici Pelhřimovy

Být při tom a prožít ten autentický pocit sounáležitosti je často důležitější než samotná hudba. Vstupné se na festivalu Pelhřimovy nevybírá. Účastníci se skládají na aparaturu, cisternu s vodou, elektřinu, odvoz odpadků a kapely stylem „dej, kolik můžeš“. Na transparentním festivalovém účtu fanoušci festivalu střádají korunu po koruně řadu měsíců předem.

Hranice mezi organizátory a účastníky téměř neexistuje. Když je potřeba budovat stanový tábor, kosit trávu, stěhovat vybavení nebo v závěru uklízet, ruku ke společnému dílu přiloží každý, kdo zrovna má čas.

První poválečná svatba, první mše

Kostel svatého Jiří v Pelhřimovech získali a opravili ekologové Hnutí Duha Jeseníky. Památku z konce 13. století v havarijním stavu objevili náhodou před dvaceti lety, když poblíž Pelhřimov sázeli biokoridor.

Od té doby už stovky dobrovolníků a nadšenců zasvětili kus života záchraně a oživení pelhřimovského kostela. V roce 2019 byla v kostele první poválečná svatba. Monika a Marek, kteří se poznali na festivalu v Pelhřimovech, si zde také řekli své ano.

Psali jsme již dříve:

Do zaniklé obce Pelhřimovy se vrátili lidé i víra

Hnutí Duha Jeseníky ctí kostel nejen jako historickou památku, ale také vnímá jeho sakrální funkci. Byla to velká radost, když se zde letos konala první poválečná mše. Základem veškerých komunitních aktivit stále zůstává rekonstrukce kostela.

Střecha, věž i dveře kostela jsou nové, okna zasklená, Ještě je tady práce doslova jak na kostele. "Krátce před festivalem jme tu měli mezinárodní tábor Hnuti Brontosaurus pod názvem Get Alive Today. Účastní se ho 14 studentů z Francie, Španělska, Polska a Ruska. Účastníci zvelebují okolí kostela a pomáhají budovat další část podlahy v interiéru," doplnil aktuální informace Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

VIDEO: Blažené Osoblažsko: lehký pracovní tábor v kostele v zaniklé sudetské vsi