Osoblažská úzkokolejka dál bez pravidelné dopravy, ČD slibují návrat v lednu

České dráhy přes půl roku nezvládají zajistit provoz na úzkorozchodné trati z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy. Původně slibovaly obnovit provoz do změny jízdního řádu, to se však nestalo. Aktuálně slibují restart provozu 16. ledna. Do té doby pojedou náhradní autobusy.

Parní lokomotiva v zasněžené krajině je atrakce, kterou osoblažská úzkokolejka nabízí jen jednou do roka. | Foto: DENÍK / Fidel Kuba