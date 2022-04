Nebezpečné "dědictví" z druhé světové války

"Uvedl, že před chvíli při výkopových pracích v blízkosti úzkorozchodné kolejové trati na katastru obce Liptáň, v místní části Horní Povelice nalezl nějaký kovový předmět, který vypadá jako munice pravděpodobně pocházející z období druhé světové války. Místo nálezu zajistili přivolaní službu konající policisté z místního Obvodního oddělení v Městě Albrechticích, a to až do příjezdu policejního pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku. Ten následně nález označil jako dělostřeleckou minu ráže 82 mm z válečného období. Pak minu zajistil, na místě bezpečně zlikvidoval a převezl k následné totální likvidaci. Na dané trati byl v době mezi půl desátou a dvanáctou hodinou polední zastaven vlakový provoz vedený z Třemešné do Osoblahy, a to v obou směrech," uvedl k případu policejní mluvčí René Černohorský.

Shodou okolností policejní pyrotechnici byli během několika dnů přivoláni k několika podobným případům nálezu munice v okresech Opava, Bruntál a Nový Jičín. Vždy se jednalo o nebezpečné výbušniny z období druhé světové války.

Tísňové volání na linku 158 neodkládejte

Policejní preventisté radí v případě nálezu munice a podobných výbušných předmětů okamžitě událost hlásit na bezplatnou linku tísňového volání 158 s přesným určením místa.

"Vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, nafotit, třeba i mobilním telefonem. A pak po předchozí telefonické domluvě mmskou či mailem poslat fotku dotyčnému policistovi. V současné době jarní počasí láká širokou veřejnost chodit do přírody, navštěvovat lesy, louky, pole. Také umožňuje práci na zahradách a provádět také různé stavební práce a terénní úpravy. Proto jsou nálezy hlavně z období druhé světové války tak časté," vysvětlil René Černohorský s tím, že se jedná o vybuchlou i nevybuchlou municí. K nálezům dochází po celé republice, ale například na Opavsko vyjíždí policejní pyrotechnik i pětkrát během týdne. Lidé hlásí granáty, letecké miny, bomby i pěchotní munici.

Nadšenci s detektory kovů

Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází nejčastěji, jsou nadšenci, kteří chodí do přírody s detektory kovů a vyloženě hledají předměty z války. Většinou najdou kovové mince, knoflíky a identifikační známky vojáků, ale není nouze ani o kosti padlých a výbušniny.

Policisté upozorňují na zásadu: v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s ním v žádném případě nemanipuloval. Nezkoumat jej ani nepřenášet. Nabrat jej do rukou, nakopat do něj. Odnášet si takový předmět domů ani ho nenosit na policejní služebnu.

Jedině specialista - policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku je kompetentní nález prozkoumat a rozhodnout o dalším postupu. Pokud jde o aktivní nevybuchlou munici, lze ji zneškodnit na místě například řízeným odstřelem nebo převézt k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne pro zničení munice na místě, tak nezřídka to provází evakuace obyvatelstva v bezprostředním perimetru ohrožení.

"V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl. Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být zajišťována či uschovávána ze strany nálezců. Tyto osoby se mohou vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování," uzavřel René Černohorský.