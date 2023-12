VIDEO: Mikulášský vlak na Osoblažce. Zvládl i kalamitu a přivezl zábavu

Souboj ohně a ledu pod dohledem Andělů a Čertů. Tak by se dala popsat letošní jízda Mikulášského parního vlaku na Osoblažce 2. prosince. Bylo to dobrodružství, ale parní vlak bezpečně dorazil do cíle v podmínkách sněhové kalamity.

Mikulášský parní vlak na osoblažce 2. 11. 2023 | Video: František Kuba