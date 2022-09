Projekt české a polské železnice

Již od roku 2016 se scházeli zástupci Osoblažské úzkorozchodné dráhy, polské gminy Kuznia Raciborska a pozoruhodné historické železničky v Rudách u Ratiboře, aby připravili společný česko-polský projekt. Osoblažka našla polského partnera, který také provozuje unikátní železniční památku s podobnými osudy.

V obou případech se jednalo o trati, na kterých stát ztratil zájem o údržbu nádražních budov, které začaly chátrat. Koleje na tom nebyly o mnoho lépe. Zatímco v regionu dál docházelo k odlivu obyvatel z Osoblažska, ze strany turistů a železničních fanoušků byl obrovský zájem zájem o svezení po úzkorozchodné dráze. Málo se ví o původních plánech na prodloužení Osoblažky do Polska. Úzkorozchodná dráha z Třemešné do Osoblahy s rozchodem 760 mm dlouhá 20 kilometrů. Spojuje obce v Osoblažském výběžku.

Na polské straně se historie železnice začala psát v říjnu 1897, kdy firma Kramer & Co. získala koncesi na stavbu a provoz úzkorozchodné dráhy z Gliwic do Rud. V současné době tato trať představuje sedmikilometrový úsek s centrem v Kuźnii Raciborskiej (místní část Rudy), kde je kromě trati také areál na opravu historických lokomotiv a vagónů. Řada zajímavostí z oblasti železniční techniky se sice zachovala, ale nebyla však dostupná veřejnosti. Čeští a polští partneři nakonec vytvořili společný projekt s názvem "Úzkokolejka – turistický cíl" a v roce 2020 začala realizace.

Nádraží z časů Rakouska – Uherska

Na české straně byl projekt zaměřený na rekonstrukci nádražních budov, jejich interiérů a úpravu okolí. Nádraží kolem úzkokolejky byla nepřístupná, zanedbaná a často "vybydlená". Díky projektu se podařilo na Osoblažce opravit čtyři budovy nádraží včetně obslužných objektů a také jeden přednádražní prostor. V polských Rudach byla připravena krásná expozice v budově Vagónovny, ze které se stala multimediální hala.

Díky Osoblažce výletníci všech věkových skupin se tak mohou projet po 20 kilometrů dlouhé trati a prohlédnout si nádraží jako z dob Rakouska – Uherska. Mohou také navštívit okolní zámky nebo se projet Osoblažskem na kole. Následně se mohou přesunout do Kuźnii a spojit projížďku polským vláčkem s poznáváním historie v multimediální hale. Dozví se, jak funguje parní kotel, nebo jakým vývojem prošly lokomotivy. Vychytávkou je pak zážitek ve virtuální realitě, kdy si můžete zkusit řídit parní lokomotivu.

Díky projektu se podařilo zachránit významné technické dědictví a zpřístupnit ho všem věkovým skupinám. Od počátku partneři vytvářeli společnou turistickou síť a průvodce i mapy v obou jazycích. "Přijeďte se za námi na úzkokolejku podívat kdykoliv. Zvláště ale doporučujeme slavnostní zahájení pro veřejnost a to 24. 9. 2022 na Osoblažské úzkokolejce Třemešná – Osoblaha. Sraz na historickou jízdu je v 09:30 v Třemešné ve Slezsku. Nebo také můžete navštívit 25. 9. 2022 od 13 hodin podobnou slavnost na polské Kolejce v Rudách," vzkazují Slezské zemské dráhy s tím, že mají na akci nachystánu řadu překvapení.

K TÉMATU

Jak to v sobotu pojede

Jízdní řád slavnostního vlaku na Osoblažské úzkokolejce 24. 9. 2022

Slavnostní program na nádraží v Třemešné ve Slezsku začíná v 9:30 hodin.

Odjezd parního vlaku z Třemešné ve Slezsku: 10 hodin

Liptaň 10:17 - 10:32 hodin

Slezské Rudoltice 10:59 - 11:14 hodin

Koberno 11:24 - 11:39 hodin

Bohušov 11:48 12:03 hodin

Osoblaha příjezd 12:15 hodin

Na každém nádraží je zastávka na 15 minut s možností prohlídky a slavnostního uvedení nádraží do provozu. Z Osoblahy odjíždí vlak nazpět do Třemešné v 14: hodin a do Třemešné dorazí v 15:20 hodin. Na zpáteční cestě již zastávky na prohlídku nádraží plánované nejsou.