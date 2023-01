Pražské Jezulátko je slavná soška zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství. Mnohým lidem, kteří se před ní modlili, údajně přinesla vyslyšení proseb. Chodí k Pražskému Jezulátku nejen prosit o pomoc, ale také děkovat. Chodí za Pražským Jezulátkem také do Opawicy, která leží jen pár kilometrů od Krnova. Právě v tomto kostele na hranicích se v neděli 29. sejdu Češi a Poláci, aby si u Jezulátka naposledy zazpívali koledy. Je to poslední příležitost prožít tuto atmosféru, protože podle tradice se koledy smí zpívat pouze do Hromnic, neboli do 2. února. Zdejší farář otec Sławek Krawczyk přišel s nápadem pozvat sousedy z Města Albrechtic, z Krnovska a Osoblažska, aby si koledy užili společně s polskými farníky.