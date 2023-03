Národní geopark Krajina břidlice získal první místo v kategorii Nejlepší počin v cestovním ruchu roku 2022. Druhé místo v kategorii Osobnost cestovního ruchu severní Moravy 2022 těší starostu Budišova nad Budišovkou Patrika Schramma, Mlýn u vodníka Slámy zabodoval třetím místem v kategorii Designový či architektonický skvost a do čtveřice všeho dobrého – v kategorii Nejoblíbenější cyklostezka, cyklotraily či běžecká trasa skončila na třetím místě Cyklostezka Moravice.

Krajinou břidlice. Doly navštěvují speleologové a fandové

Starosta Patrik Schramm je jedním ze zakládajících členů spolku Krajina břidlice a má sám i se svými spolupracovníky velké zásluhy na celkovém rozvoji turistického ruchu ve svém městě a jeho okolí. Namátkově lze vzpomenout rozhlednu Halaška, Jezerní důl, zprovozněný skiareál nebo vyhlášený autokemp.

Krajina břidlice získala vloni statut Národní geopark, který byl završením dlouholetých aktivit obcí, neziskovek i jednotlivých „zapálenců“ pro tuto věc. Břidlice je tam k vidění, kam oko dohlédne. Místa původní těžby břidlice jsou typické lesklými odvaly břidlic, ruinami hornických staveb v okolí jámových a stěnových lomů a především desítkami zachovalých starých dolů na břidlici. Jejich podzemí má dlouhé klenuté chodby z břidlic, malé i nepředstavitelně velké dobývací komory a kilometry vyražených štol.

Do krajiny břidlice, kde sálá syrovost a divokost aneb Z Podlesí na Starou Vodu

Mlýn u vodníka Slámy v místní části Háje ve Slezsku s názvem Lhota se nachází v krásném přírodním prostředí a návštěvníkům nabízí nejenom klid a pohodu, ale též místa pro společenské záležitosti a celou řadu zajímavých akcí. Vedle vstupní brány je vítá místní ikona v podobě dřevěného vodníka Slámy a děti si dosyta užívají setkání s koňmi i poníky nebo se zvířátky v minizoo.

Cyklisté, projíždějící zalesněnou krajinou po cyklostezce Moravice, mají k dispozici třiačtyřicet kilometrů mírně kopcovité trasy z Opavy ke Kružberské přehradě. Vede převážně po silnicích III. třídy a po lesních, asfaltových i nezpevněných komunikacích. Nejfrekventovanější částí je asfaltový úsek z Opavy do Hradce nad Moravicí a k nejatraktivnějším patří úsek mezi obcemi Hradec nad Moravicí a Podhradí. Po cestě se cyklisté dostanou do bývalých lázní Jánské Koupele s dnes bohužel už chátrajícími lázeňskými budovami a po sjezdu do Kružberku si mohou odpočinou v rybářské baště Davidův mlýn, kde se nachází též lanové centrum.