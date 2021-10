Kandidátní listinu koalice SPOLU vedl v Moravskoslezském kraji 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Poslanecký mandát obhajoval už počtvrté a znovu úspěšně, celkem v těchto sněmovních volbách získal rovných 10 procent hlasů (11 943 hlasů preferenčních).

Zbyněk Stanjura byl poprvé do poslanecké sněmovny zvolen v roce 2010, od prosince 2012 do srpna 2013 zastával funkci ministra dopravy. V dolní komoře Parlamentu České republiky následně zasedal i po volbách v roce 2013 a 2017.

Velmi dobře znají Zbyňka Stanjuru v Opavě. Sedmnáct let působil jako tamní zastupitel, čtyřikrát zde vedl ODS do komunálek, třikrát vítězně. Osm let stál v čele Opavy jako primátor. Zbyněk Stanjura nadále působí jako předseda místního sdružení ODS Opava a je místopředsedou regionálního sdružení ODS Moravskoslezského kraje.

Barvy hnutí ANO bude ve sněmovně reprezentovat náměstek opavského primátora Igor Hendrych, vysokoškolský pedagog a moravskoslezský zastupitel. Získal 3322 preferenčních hlasů, což je 1,7 procent.

Do poslanecké sněmovny poslali voliči i starostu Branky u Opavy Michaela Rataje (STAN). Ten figuroval na desátém místě kandidátky koalice Pirátů a Starostů, do popředí jej ale dotlačily preferenční hlasy. Dohromady jich získal 6225, více už se to na moravskoslezské kandidátce PirStan povedlo jen starostce Kunčic pod Ondřejníkem Michaele Šebelové (STAN), kterou podpořilo 6293 voličů.

Není bez zajímavosti, že kroužkování zamíchalo s výsledky letošních voleb. Nejvíce se tak dělo právě na kandidátkách PirStan, například v Moravskoslezském kraji má tato koalice tři poslance. A všichni tři jsou členy Starostů a nezávislých.