Opava hostila ve středu 24. května prestižní událost. Měsíce se vedení města připravovalo na přijetí velmi vzácné návštěvy, která nyní skutečně dorazila.

Vernisáž výstavy ve Slezském zemském muzeu o lichtenštejnských knížatech. 24. května 2023 | Video: Veronika Bernardová

Do Opavy totiž přijeli zástupci lichtenštejnské knížecí rodiny - dva princové a tři princezny si prohlédli město, zavítali na radnici, avšak stěžejním bodem jejich cesty byla vernisáž výstavy ve Slezském zemském muzeu. Ta totiž mapuje čtyřsetleté působení jejich rodiny na Opavsku a Krnovsku.

Knížata z Lichtenštejna. Páni země Opavské a Krnovské. Tak se jmenuje nová výstava, kterou mohou návštěvníci zhlédnout v opavském muzeu, konkrétně v Historické výstavní budově. Právě ta hostila ve středu 24. května v podvečer slavnostní vernisáž, na které byli přítomni i šlechticové.

Oproti původnímu plánu byla nakonec delegace početnější. Do Opavy přijela princezna Nora, princ Wolfgang, princezna Gabriella, princ Alfréd a princezna Maria-Pia Kothbauer. Poslední jmenovaná jako jediná z hostů v Opavě už byla, a to jako velvyslankyně Lichtenštejnska pro Českou republiku a Rakousko, pro ostatní to byla premiéra.

Výstava v muzeu

Jak už bylo řečeno, tak výstava se věnuje působení lichtenštejnského rodu na Opavsku a sousedním Krnovsku, které trvalo čtyři století. Výstava s exkluzivními sbírkovými předměty z České republiky i ze zahraničí představuje historický význam rodu a jeho vliv na rozvoj regionu. Ve velké míře jsou zde prezentovány zápůjčky přímo z lichtenštejnské knížecí sbírky, konkrétně jde hned o čtyřicet unikátů.

„Ty byly do Opavy zapůjčeny z rozhodnutí Hanse Adama II. (pozn. red. Současná hlava knížecího rodu) zdarma a do opavského muzea byly přepraveny na lichtenštejnské náklady. Opavská veřejnost reprezentována zástupci města či muzea je již řadu let ochotna vynakládat energii na udržování historického dědictví Lichtenštejnů ve zdejším kraji, a také na pěstování přátelských a osobních vztahů se zástupci rodu,“ říká mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna a zároveň mluvčí knížecí rodiny pro Českou republiku Michal Růžička.

Princezna Nora vzpomněla na rodiče

Na vernisáži přivítala hosty také princezna Nora, sestra vládnoucího knížete Hanse Adama II. Přítomným poděkovala za možnost setkání. „Je pěkné slyšet, že váš region byl spojen s naší rodinou. Tato výstava osvětlí pěkné momenty tohoto plodného spojení naší rodiny a Opavska a Krnovska. Pro mě osobně tato cesta znamená vzpomínky na mé rodiče, kteří pocházeli z této oblasti. Příběhy, které mi vyprávěli, byly plné obrázků z této nádherné krajiny. Jménem rodiny bych chtěla poděkovat za to, že udržujete vzpomínky na naší rodinu. Pro nás je to velká výsada, že se něčeho takového můžeme účastnit,“ sdělila princezna Nora a poděkovala všem organizátorům výstavy a lichtenštejnské návštěvy ve Slezsku.

Na vernisáži promluvilo několik významným osob, včetně ředitelky Slezského zemského muzea Jany Horákové. „Děkuji, že jste zavítali do nejstaršího muzea v České republice a v našich srdcích do nejkrásnějšího muzea, které tady máme. Při této příležitosti musím říci, že nebýt štědré dotace rodu Lichtenštejnů, tak naše muzeum by nestálo a neměli bychom základ sbírek,“ zmínila v proslovu.

Na vernisáži se mimo jiné podávaly i lichtenštejnské pokrmy ze sedmnáctého století, které připravila Slezská univerzita.

Kníže přijel už dvakrát

Slezská metropole nepřivítala Lichtenštejny poprvé. Opavu už v roce 2015 navštívil lichtenštejnský kníže Hans Adam II. Jednalo se tehdy o první návštěvu člena tohoto významného rodu v regionu od druhé světové války. Kníže si prohlédl město, promluvil v kostele sv. Václava a stal se kmotrem knihy věnované osudům Lichtenštejnů na našem území. V roce 2017 pak přijel kníže znovu, když v opavském muzeu zahájil výstavu o svém předku Janu II. Expozice sestávala z děl, která v minulosti věnovala jeho rodina.

Vévoda opavský a krnovský

Lichtenštejnové mají s Opavou výraznou historickou vazbu, rod na Opavsku působil zmíněných čtyři sta let. Znaky Opavy a Krnova stále tvoří součást lichtenštejnského národního znaku a kníže Hans Adam II., který však letos do Slezska přijet nemohl, je dodnes titulován jako vévoda opavský a krnovský.

Lichtenštejnský rod patřil k nejbohatší tuzemské šlechtě, hlavně na Moravě. O velkou část majetku na území Československa ale přišel kvůli pozemkovým reformám po první světové válce, po roce 1945 mu byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován všechen majetek. Lichtenštejnové se bránili poválečnému označení za osoby německé národnosti, jehož důsledkem bylo právě uplatnění dekretů. Tato skutečnost byla příčinou vleklého sporu mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem, oba státy navázaly diplomatické styky až v roce 2009.

Výstava o lichtenštejnském rodu potrvá v muzeu do 28. ledna 2024. Ještě dodejme, že ve čtvrtek 25. května zavítá delegace z Vaduzu do Krnova.