Dlouhá výluka. Z Bruntálu do Olomouce nepojedou měsíc a půl žádné vlaky

Od úterý 1. srpna nepojedou na některých tratích na Olomoucku vlaky. Správa železnic se pustí do oprav na železnici z Olomouce do Moravského Berouna a z Olomouce do Senice na Hané. Dopravu cestujících zajistí České dráhy náhradními autobusy. Upozorňují na omezení a výlukové jízdní řády.

Výluka na železniční trati. Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek R. Kaša