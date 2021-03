Opustit okres nebo do něj naopak přijet mohou pouze osoby s vyplněným čestným prohlášením, ve kterém uvedou některý z povolených důvodů. Například cesta do práce, k lékaři, případně návštěva rodičů za účelem obstarání nákupu či léků. Toto nové vládní nařízení namátkově na hranicích všech okresů v ČR kontrolují policisté.

Kontrola na polských hranicích

Deník vyrazil na hranice okresu zmapovat, jak fungují kontroly na silnicích. První policejní stanoviště jsme zastihli na krnovském hraničním přechodu do Polska. Policejní hlídka byla připravena zde vykonávat kontroly, ale během naší krátké návštěvy se nenašel ani jediný řidič, který by chtěl tudy projet z Česka do Polska nebo naopak. Malé hraniční přechody v Chomýži ani v Úvalně sice nebyly hlídané, ale ani tady během naší návštěvy neprojelo jediné auto.

Zato na hranicích bruntálského a opavského okresu panoval rušný dopravní ruch. Dokonce i na odlehlé silničce mezi Úvalnem a Brumovicemi projela tři auta, ale nebyl zde nikdo, kdo by řidiče kontroloval. Na frekventované dopravní tepně mezi Úvalnem a Skrochovicemi projela z jednoho okresu do druhého spousta osobních aut i kamionů. Z okresu do okresu přejížděly také vlaky i sanitky, které nikdo nekontroloval.

Větší štěstí jsme měli na silnici I/11, kde hranice mezi okresy Opava a Bruntál prochází v Malých Heralticích. Zde stáli policisté v obou směrech. Řidiči jim z okýnek podávali ke kontrole potřebné dokumenty, ti je prozkoumali a vrátili šoférům nazpět.

Celá akce trvala velmi krátce. Dále jsme projeli Horní Životice, Svobodné Heřmanice, Bratříkovice a Jakartovice. Ani této trase jsme na muže zákona nenarazili. Naopak v Bohdanovicích u odbočky na Slezskou Hartu jsme už byli z dálky upozorněni, abychom vůz příkladně zastavili. Načež jsme policejní hlídce vysvětlovali důvod naší cesty. „Zatím jde vše bez problémů, řidiči ani neprotestují,“ sdělil nám s úsměvem pod respirátorem jeden z policistů.

Doprava funguje bez problémů

Z Hořejších Kunčic pokračujeme dále přes Bílčice a Dvorce. Také zde nás čekala kontrola. Za obcí otáčíme auto a jedeme zpátky na Hořejší Kunčice, kde jsme znovu museli ukazovat doklady. Hlídky se sem přemístily během chvíle, protože při našem prvním průjezdu zde bylo pusto prázdno.

Během naší tříhodinové reportáže jsme na silnicích v souvislosti s kontrolami nezaznamenali jediný problém. Netvořily se kolony, policisté byli v příjemném rozpoložení, řidiči spolupracovali. Kontroly na hranicích okresů mají trvat do 21. března