Mladí místní nedávno zazářili na mezinárodních vědomostních chovatelských soutěžích, takže je dokonce požádal o rozhovor Český rozhlas v Ostravě. S redaktorkou Romanou Psczolkovou-Kubicovou diskutovali jak se dostali od svých domácích mazlíčků k organizovanému chovatelství.

Zájemci o registrované členství v základní organizaci ČSCH Vrbno pod Pradědem se mohou hlásit na tel. č. 737 009 044 a 605 105 365.

Na výstavě se mohou chovatelé pochlubit svými zvířecími svěřence a také se těšit, zda uslyší své jméno při vyhlašování vítězů pohárů a udělování čestných cen. „Snažíme se mladým chovatelům vyjít vstříc a podporovat je. Ať už radou jak se o svá zvířata starat, nebo třeba pomoct s dopravou zvířat na výstavy. Jestliže nebudeme mít následníky a věnovat se mládeži, mohlo by české chovatelství v budoucnosti zaniknout,“ konstatoval chovatel holubů Milan Heglas, který je jednatel Základní organizace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) Vrbno pod Pradědem.

V září se ve Vrbně pod Pradědem koná tradiční chovatelská výstava.Zdroj: Deník/Andrea Martínková

Holubi a králíci vedle hadů a pavouků

Milan Heglas zrekapituloval vrbenskou výstavu: „Nachází se na ní 24 kolekcí holubů různých plemen, například moravský pštros, český stavák anebo slezský voláč. Vzhledem k úbytku plemen holubů, ať už z nemožnosti volných chovů nebo jiných důvodů, jsme přesto úskalí zhlédli na této výstavě opravdu pestrou paletu holubů.“

Jan Meluch, vedoucí odboru králíků z OO ČSCH v Bruntále a předseda ZO ČSCH Světlá Hora, navázal na svého kolegu holubáře: „Příčinu úbytku chovatelů vidím také ve zdražování krmiv, absencí zařízení pro chov ale i startovného na soutěžích a podobně. Zde na výstavě je nyní kolem 130 králíků. Jsou zastoupeny plemena zakrslé, malé, střední i velké. Některé kusy odsud pojedou na celostátní výstavu mláďat králíků do Přerova.“

Pro veřejnost je lákadlem především expozice aqua terra v prezentaci Tomáše Báči, který je jednatel ZO ČSCH Zábřeh a vedoucí chovatelského kroužku pod DDM Krasohled Zábřeh. Návštěvníci mohli spatřit krajtu mřížkovanou, která dorůstá do délky 3,5 metrů anebo heterodona, jenž má pověst „nejhloupějšího hada“, protože dokáže sníst sám sebe. K vidění byly i činčily, varan stepní, agama vousatá, sklípkan růžový a křečci.

Králíčku, hop!

Sportovní králíci skáčou na mistrovství EU i ČRDalší atrakcí byl králičí hop v podání studentky z Bruntálu Anežky Věry Krejčí. Závodně trénuje už tři roky s plemeny sportovní králík, beránek zakrslý a zakrslý zaječí polish. Vysvětlila, že se králičí hop dělí na čtyři disciplíny: rovinku, parkur, výšku a délku. Mají čtyři stupně obtížnosti: lehkou, střední, těžkou a elitní. Pokud by se chtěl králíček zúčastnit Mistrovství České republiky anebo Evropy, musí skočit 80 cm do výšky nebo 200 cm do délky.

„Mezi výstavami Okresní organizace Českého svazu chovatelů (OO ČSCH) v Bruntále je stěžení ta vrbenská. Zde se kladl největší důraz na počet a kvalitu vystavených zvířat. Po loňském roce, kdy bylo výstav minimum z důvodu Covidu, uspořádaly všechny ZO ČSCH své výstavy. Kromě Světlé Hory. Za stoupající úroveň a uspořádání výstavy je třeba poděkovat vedení ZO ČSCH Vrbno Ladislavovi Jelínkovi, Antonínovi Beránkovi a Milanovi Heglasovi,“ řekl Miroslav Kyška, předseda OO ČSCH v Bruntále a předseda komise ČSCH pro práci s mládeží a rovněž předseda ZO ČSCH Slezské Rudoltice.

„Máme zde chovatele, kteří se zúčastní Celostátní výstavy mláďat v Přerově, což je vrchol chovatelské sezóny," doplnil Ladislav Jelínek, předseda ZO ČSCH Vrbno pod Pradědem a poděkoval sponzorům i návštěvníkům.

Závěrečné slovo patřilo starostovi Vrbna pod Pradědem Petru Kopínecovi: „Chovatelství má u nás pěknou tradici a stává se pojmem. Těší mě zájem místních mladých lidí o chovatelství. Je to krásný koníček. Mají vztah ke všemu živému.“ Oceněným blahopřál také starosta Heřmanovic Jan Tomalský, který je příznivcem a sponzorem chovatelů.