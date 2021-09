Je v pořádku, když Okamura pár týdnů před volbami zveřejní fotky, na kterých bez vědomí majitelů pózuje před logy krnovských barů a hospod? Za reklamní poutač nebo za vlastní politický mítink by SPD muselo zaplatit. Provokace ve veřejném prostoru je zadarmo. Navíc vyvolává emoce a má široký ohlas na sociálních sítích i v médiích.

Okamuro, smažte fotografie!

„Jsme nuceni se vymezit vůči chování pana Tomia Okamury - SPD, který se objevil ve večerních hodinách na naší akci Konec Léta s Opicí a na svých sociálních sítích se prezentoval s logem našeho pivovaru jako součást své volební kampaně. Už v noci jsme se vymezili a poprosili pana Okamuru o smazání fotografií,“ ohradili se organizátoři pivního festivalu vůči Okamurově předvolební akci.

„Náš pivovar je apolitický a vůbec nesympatizuje s hnutím SPD. Pane Okamuro, na akci Vás nikdo nezval a naopak jste nebyl obsloužen a požádán o opuštění areálu. Proto Vás poprosíme, pane Okamuro, o smazání všech fotografií, kde pózujete před naším stánkem a o spojování s námi ve Vašich vyjádřeních. Předem děkujeme,“ reagovali organizátoři z pivovaru Nachmelená Opice.

„Pro všechny voliče: to je jen ukázka, jak se dělá předvolební kampaň, kdy zneužijete veřejných akcí pro svoji prezentaci,“ doplnil pivovar do svého prohlášení varování pro voliče.

Okamura: neměl jsem logo SPD

Okamura na svém postupu v Krnově nic špatného nevidí. „Na akci jsem s přáteli z Krnovska vypil dvě piva, což viděli desítky návštěvníků, obsluha byla velmi milá a samozřejmě jsem také vyhověl desítkám žádostí návštěvníků o společnou fotografii,“ reagoval Okamura formou videa. Fotografie Okamury, jak pózuje s logy krnovských firem, jsou dál přístupné na jeho facebooku.

„Šel pouze s přáteli na pivo a ani jsem neměl na sobě nic s logem SPD, ani jsme nikoho s přítomných návštěvníků sami od sebe neoslovovali, takže o nějaké politické kampani nemůže být ani řeč. Taková je skutečnost a doufám, že nikdo nikomu nechce zakazovat chodit s přáteli na pivo. Jestli se majitelům místního pivovaru Nachmelená opice nelíbí jako hosté příznivci SPD nebo jiných stran, které nemají rádi, tak to měli asi dát na plakáty předem, že budou selektovat své hosty podle jejich politického přesvědčení,“ obhajuje svůj postup Tomio Okamura.

Guerilla marketing SPD

Guerilla marketing je kontroverzní forma reklamy, která je stejně účinná jako klasická kampaň, ale za minimálních finančních nákladů. Před parlamentními volbami 2017 se kandidáti SPD zúčastnili turistických akcí na osoblažské úzkokolejce, nebo postavili svůj stánek ve Městě Albrechticích před areálem, kde se konal svod tažných koní. Na cizí apolitické akci předvolební grafiku a hesla SPD zaregistrovalo daleko víc nerozhodnutých voličů, než kdyby SPD svolala vlastní mítink.

Také návštěva Okamury mezi fanoušky Nachmelené Opice vyvolala daleko větší ohlas, než kdyby SPD uspořádalo vlastní pivní slavnosti nebo politický mítink.

Starosta: kampaň a nešťastná návštěva

Kampaň SPD v Krnově má tisíce komentářů a sdílení. Zareagoval na to také starosta Krnova Tomáš Hradil: „Byla by velká škoda, kdyby ve stínu předvolební kampaně a jedné nešťastné návštěvy zaniklo to nejdůležitější: organizátorům akce Konec léta s Opicí 2021 se podařil další skvělý ročník. Poděkování zaslouží všichni, kteří se na něm podíleli, i vy, co jste přišli,“ komentoval akci Hradil.

Vyzkoušel také opičí mor

Konec léta s opicí s Nachmelená opice není první případ, kdy se Tomio Okamura pokusil zatáhnout opice do své politické kampaně. V roce 2019 Okamura obdržel od Českého klubu skeptiků Sisyfos anticenu zlatý Bludný balvan za „blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy“. Okamura totiž v říjnu 2018 napsal na svém facebooku, že případy opičího moru mají bez jakékoliv pochyby souvislost s ilegální migrací. Problém je v tom, že se jedná o hoax, protože žádná nemoc jménem opičí mor neexistuje. Čeští lékaři se o ní poprvé dozvěděli z vyjádření Tomia Okamury.