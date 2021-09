Historická auta letos urazily trasou z Malé Morávky přes Město Albrechtice, Slezské Rudoltice, Osoblahu, Bruntál, Razovou, Moravský Kočov, Břidličnou, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov do Karlovy Studánky, kde svou jízdu slavnostně ukončily.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.