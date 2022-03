Co vlastně sochy Rudoaremějců říkají dnešním Čechům a Polákům? Symbolizují osvobození Evropy od nacismu, doktrínu východního bloku pod velením Moskvy nebo rozpínavost sovětského komunismu a stalinismu?

Policisté v MS kraji hlídají pomníky ruské armády. Padla první obvinění

Za druhé světové války v sovětské Rudé armádě statečně bojovali Rusové i Ukrajinci. Osvobozovali Evropu od nacismu bok po boku. Mnozí při tom padli. Rudá armáda ale nabyla jen osvobozenecká. Jejím úkolem bylo také šířit komunistickou doktrínu, sovětský vliv a stalinismus. Současná válka Ruska proti Ukrajině v Polsku otevřela diskusi o potřebě odstranit takzvané pomníky vděčnosti Rudé armádě.

Ruští vojáci se Stalinem v hlavách

„Chcete dekomunizaci? My vám ukážeme, co to je,“ vzkázal Putin 21. února Ukrajincům a dodal, že odstraňovat pomníky „autora Ukrajiny“ bolševika V. I. Lenina nestačí. Příští den ruská vojska oficiálně vstoupila na Ukrajinu.

V Polsku a na Ukrajině sochy Lenina odstranili už dávno. Pár památníků se sochami Rudoarmějců by se ale v dnešním Polsku ještě našlo.

Chcete bydlet ve Starém Městě? Připravují tam lokality pro desítky domů

Ruská agrese proti Ukrajině v Polsku podnítila diskusi o potřebě dokončit dekomunizaci veřejného prostoru. Kamenné Rudoarmějce dnešní Poláci vnímají negativně jako připomínkou někdejší sovětské nadvlády.

Prezident polského Ústavu národní paměti Karol Nawrocki vydal prohlášení, které zdůvodňuje potřebu dokončení dekomunizace. „Ruští vojáci, oblečení v uniformách Ruské federace, s Leninem a Stalinem v hlavách a srdcích, „osvobozují“ Ukrajinu vražděním žen a dětí a zabíjením vojáků nezávislého státu,“ komentoval aktuální situaci Nawrocki a upozornil na fotografii ruského tanku na Ukrajině u Chersonu, který byl označený vlajkou SSSR. Upozornil také na další analogie současného Ruska a SSSR.

„Ruskij saldat idi na chuj“

Radní polských Hlubčic (Głubczyc) Elżbieta Słodkowska se obrátila na starostu Adama Krupu s žádostí o likvidaci komunistických pomníků, které oslavují sovětskou Rudou armádu. „K odstranění pomníku sovětského vojáka a rudé hvězdy z veřejného prostoru mělo dojít už dávno. Ve světle nedávných událostí na Ukrajině a postoje Ruska, které se otevřeně hlásí k sovětské ideologii a ruskému imperialismu, se však dnes odstranění těchto symbolů stává nutností, kterou by žádný slušný člověk neměl zpochybňovat," vysvětlila svůj požadavek radní Słodkowska.

Památník Rudé armády v Olomouci někdo počmáral hákovými kříži

Na internetu už koluje grafika znázorňující Rudoarmějce z Głubczyc s parafrází oblíbeného hesla „Ruskij saldat idi na chuj.“

Renovaci Rudoarmějce zaplatila EU

Zajímavé je, že v roce 2017 byla socha Rudoarmějce v Hlubčicích poměrně nákladně renovována. Došlo k tomu v rámci rekonstrukce Městského Parku z dotací EU.

Podívejte, na Osoblažsko se vrátily vzácné čejky, jsou symbolem jara

Starosta Hlubčic Adam Krupa uvedl, že už v roce 2018 se zastupitelstvo obce zabývalo žádostí o zajištění finančních prostředků na odstranění komunistických památníků. Tehdy se odhadovalo, že likvidace podobných zbytků komunistického režimu na území Hlubčic by si vyžádala 95 tisíc zlotých, tedy téměř půl milionu korun. Hlubčice tehdy měly důležitější priority. Pokud se ale objeví zdroj financování, nebude problém Rudoarmějce a podobné symboly odstranit.

V současné době má ale v Hlubčicích absolutní přednost pomoc Ukrajině. Všechny volné finanční prostředky Hlubčice posílají na pomoc partnerskému městu Zbaraż na Ukrajině a na pomoc uprchlíkům.