O krnovském Neptunovi víme, že jeho původním majitelem byl hrabě Albert Hodic a že původně byl ozdobou zámeckého parku ve Slezských Rudolticích. O původu dvoreckého Neptuna existuje půvabná historka, ale těžko říct, zda má pravdivý základ.

Nad řekou Moravicí kdysi býval zpustlý hrad. "Hrad stával mezi obcí Medlice a tím esíčkem, jak se odbočuje na Kerhartice. Traduje se, že Dvorečáci kdysi ukradli sochu z opuštěného hradu Medlice a převezli ji na náměstí. Možná tím Neptuna zachránili, protože z hradu Medlice nezbylo skoro nic. Nepátral jsem, jestli ta pověst má reálný základ, ve kterém století se to stalo a proč. Takto se to prostě ve Dvorcích povídá. Beru to jako půvabnou, ale neověřenou historku," uvedl starosta Dvorců Jan Božovský.

Podle zachovalosti a zpracování vypadá socha Neptuna na 18. století. Hrad Medlnice byl založený ve 13. století a historici jeho zánik datují kolem roku 1500. Pověst o původu dvoreckého Neptuna není moc pravděpodobná, ale je půvabná.

"Kašna tu historicky stávala na náměstí jako zásobárna požární vody. Nemáme žádný věrohodný pramen, jak a kdy se do ní dostal Neptun. Před pár lety jsme kašnu celou rekonstruovali. Podařilo se nám sehnat dotace. Protože za komunistů byla kašna neodborně obetonovaná, nezbylo nic jiného, něž abychom ji celou rozebrali a v podstatě znovu vyrobili a postavili. Protože celá kašna byla zbouraná, a dnes je původní jen ten náš Neptun," doplnil starosta Božovský.

Další socha se zajímavým příběhem je Sedící Kristus. "Jak se jede na Čabovou a Ecce homo, můžete narazit na o kamennou sochu Sedícího Krista. Byl tam umístěný, aby kolemjdoucí upozornil, že naší krajinou probíhá rozvodí mezi Baltským, Severním a Černým mořem. Instalovalo se to za minulého starosty, ale pak tu sochu někdo ukrad. Těžko říct, k čemu byla zlodějům kamenná socha. Dnes už tam je aspoň kopie," doplnil starosta Božovský.