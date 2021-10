Letošní ročník festivalu pozve návštěvníky do Portugalska, za poznáním mrazivé Sibiře i spalující Afriky, ukáže exotické Thajsko z tuk-tuku, zájemci navštíví Filipíny, projdou si známou pacifickou hřebenovku (PCT) ve Spojených státech, poznají divokou Albánii, vlídnou Gruzii, tajemné Jeseníky i jiné země a destinace.

Dozví se, co si vzít s sebou na cestu, ale i co rozhodně nebrat. Cestovatelský festival NADOSAH se uskuteční v příjemném prostředí bruntálského kina, které má současně i velice moderní audiovizuální vybavení. Bude pro připravena káva vonící dálkou, fotografická výstava, cestovatelské gastro, a produkty Pivovaru Hasič, kde proběhne také afterparty festivalu.

Motto festivalu říká: „Náš svět je světem mnoha možností, ale současně i světem mnoha limitů. Někdy se však to, co nás limituje, může stát právě tím, co nás motivuje a nutí. Teď jsou všechny Vaše cíle NADOSAH…“

Právě rodící se cestovatelský festival NADOSAH je přesně o tomto – o lidech, které nezastavily chybějící peníze nebo čas, malí caparti v rodině, či zdánlivě pokročilý nebo nedostatečný věk, a vydali se na cestu. „Ono se to nakonec vždycky nějak utřepe,“ řekl by mnohý z inspirativních hostů festivalu.

A jakou cestu si vybrat, jak se vybavit, jakou motivaci mít? „Inspirovat i poučit vás může desítka našich hostů. Navštívíme spolu s nimi místa našim domovům blízká, ale i tak vzdálená, že je s trochou nadsázky jednoduší pokračovat už jen kousek dál a jsme zase doma, jen z opačné strany světa. Srdečně tedy zveme všechny návštěvníky bez rozdílu věku i preferovaného způsobu dopravy na cestách. Ti ze vzdálenějších míst ČR budou mít doslova NADOSAH dosud ještě klidné a divoké hory Jeseníky. A mimochodem, právě Jeseníků a jejich ochrany se bude týkat jeden z bloků přednášek," uvedla za organizátory ze spolu Šle Eliška Hlavenková.