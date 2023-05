V dobách, kdy ještě neexistovaly železnice, bylo doručování pošty závislé na císařských cestách. Dostavníky jezdily po takzvané Poštovní cestě z Bruntálu přes Annaberg do Vrbna pod Pradědem a dál na Zlaté Hory. Úsek mezi Vrbnem a Annabergem je dodnes turistům známý jako Poštovní cesta.

Obnovený kříž na Poštovní cestě požehnal vrbenský farář Miroslav Hanák - 21. května 2023. | Foto: se souhlasem Ladislava Olejníčka

Asi tři sta metrů za posledním domem Vrbna pod Pradědem na Poštovské vestě stojí obnovený kříž. Shromáždily se u něj desítky fanoušků Vrbenska a Poštovské cesty, aby se staly svědky žehnání kříže. Také starosta Vrbna Petr Kopínec a místostarostka Iveta Pešatová přihlíželi, jak vrbenský farář Miroslav Horák požehnal obnovený kříž.

V minulosti stával na stejném místě původní kříž, který ale povětrnostními vlivy postupně chátral, až z něj zůstalo pouhé torzo.

Krnovské strážníky zaměstnal spor, zda je domácí zabíjačka legální

Město Vrbno pod Pradědem proto nechalo s pomocí donátorů vyrobit kříž nový, na kterém tělo Ježíše chrání šindelová stříška. Kousek od kříže jsou umístěné lavice a stůl, u kterých si mohou lidé odpočinout a pokochat se krásným výhledem na celé Vrbno a část Karlovic. „Kříž je vyrobený z dubu z obce Červená Voda a osazen sochou Ježíše podle původní fotografie, která se nám dochovala. Původní torzo kříže bylo demontováno a uloženo v márnici na místním hřbitově,“ sdělil Petr Čuj z vrbenské radnice, který má na obnově kříže největší zásluhu.

Na místě zatím není instalovaný odpadkový koš. Všichni by si měli odnést své odpadky s sebou. Nechybí zde naopak kamerový bezpečnostní systém, který by měl odradit případné vandaly.

Půlmílový kříž, pyramida s tajemným nápisem aneb Vrbno, jak ho neznáte

„Poštovní nebo Poštovská se té cestě říkalo, protože se tudy vozily zásilky koňským dostavníkem. Chodil po té cestě také kněz, kterého jednoho dne postihla mrtvice a zemřel. Pomník u cesty označuje místo, kde skonal. Tyto informace jsme získali od pana Jaromíra Kummera, který našel ve starém turistickém průvodci z roku 1888, že se tomuto pomníčku říkalo Sova, protože měl nahoře sošku sovy. Sova, co je tam dnes, samozřejmě už není původní," doplnila nadšená turistka Helena Rusková z Vrbna pod Pradědem. Jaromír Kummer sice již zesnul, ale jeho vědomosti a znalosti dál předávají turistům infotabule na Poštovní cestě.

Kousek za Sovou stával na Poštovní cestě Půlmílový kříž. „Další zajímavostí Poštovní cesty je takzvaný Půlmílový kříž. Ten v půlce cesty oznamoval, že je to od něj 3,5 kilometru do Vrbna, stejně jako do Andělské Hory. Původní dřevěný kříž se samozřejmě nedochoval, ale v listopadu 2010 byl vztyčen nový na stejném místě. Tyto kříže se stavěly k cestám, aby forman nebo pocestný věděl, že už má polovinu cesty za sebou. Rakouská poštovní míle měla něco přes sedm kilometrů,“ představila Helena Rusková další pozoruhodné místo.