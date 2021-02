Po očkovacím místě v Bruntále nově otevírá Nemocnice AGEL Podhorská také nové očkovací místo na pracovišti v Rýmařově, v provozu bude od 1. března.

Očkování, ilustrační foto. | Foto: AGEL Podhorská

„Poté, co byli na začátku ledna naočkováni zdravotníci zajišťující péči o COVID pozitivní pacienty, byla zahájena vakcinace seniorů starších 80 let a od 1. března bude očkování rozšířeno i pro seniory, kteří dosáhli 70 let, a pedagogické pracovníky,“ uvádí místopředsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Podhorská Mgr. Marcela Kadlecová.