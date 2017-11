Obří čáp pro Babiše

Od úterý má farma Čapí hnízdo nový přírůstek, sochu největšího čápa. Je z Jeseníků.

Když řezbář Jiří Halouzka vyřezává sochu, musí být alespoň v životní velikosti. Anebo ještě lépe v nadživotní. Na svém kontě má řadu rekordů, včetně svého největšího dřevěného vyřezávaného betlému v životní velikosti, který je zapsán v Guinessově knize.

Rekordní je i jeho prozatím poslední obří socha. „Je to moje skoro vrcholné dílo v oblasti velkých soch. Použil jsem na ni největší kus kmene, který jsem měl,“ hodnotil svou práci řezbář Halouzka a ukázal na obří sochu čápa.

Objednal si ji u něj Andrej Babiš, socha je určena pro farmu Čapí hnízdo. „Viděl mou sochu Praděda ve Vrbně pod Pradědem na akci Lesní slavnost Lapků z Drakova, ale už znal mou tvorbu. A jestli bych dokázal udělat čtyřmetrového čápa,“ vzpomínal Halouzka na letní setkání s Babišem. Řezbář se jel podívat do Čapího hnízda a pak se pustil do práce.

Halouzka vyřezává sochu vždy z jednoho kusu. Pro řezbáře velkých soch je obtížné tak velké dřevo sehnat, a proto si každého vhodného kmene považuje a velmi pečlivě zvažuje, co z něj vytvoří. „Už rok jsem měl dřevo doma a měl jsem strach do toho říznout. Nechtěl jsem snižovat důstojnost toho kmene. Asi osud to tak chtěl,“ svěřil se řezbář, podle nějž duše stromu dál existuje ve vyřezaných sochách.

Na soše čápa z lipového dřeva pracoval v kuse zhruba dva měsíce. Na výšku má 4,20 a obvod 5,20 metru, v syrovém stavu odhadoval Halouzka váhu kmene na osm tun.

„Čáp je to skutečně jesenický. Člověk si musí sochu nastudovat. Máme čápy za plotem, nafotil jsem si je. Nejtěžší bylo, aby se čáp vtěsnal do té obrovské klády. Musel stát a mít zobák u těla. To zabralo nějaký čas, čekal jsem, až to některý udělá. Podle toho jsem pak tvořil,“ popsal svou práci Halouzka.

Z průběhu tvorby dělal fotografie, protože Andrej Babiš chtěl být informován o postupu a vyžádal si časosběrné snímky. „Překvapilo mě, že má cit pro detail a pro umístění prací od dalších řezbářů mezi stromy na farmě, to dělal osobně,“ pochválil objednavatele sochy Halouzka.

Hotový čáp si musel chvíli na své místo v Čapím hnízdě počkat. Halouzka totiž udělal čápa tak velkého, že se na farmě musely připravit pod sochu větší betonové základy. To ale současně přineslo ještě jedno rozhodnutí, Halouzka pro Čapí hnízdo vyřeže ještě jednoho čápa, o něco menšího. „Pokud se mi podaří sehnat dub, bude z přírodního dubu,“ plánoval Halouzka.

V úterý ráno se řezbář Jiří Halouzka vydal na cestu do Olbramovic, aby tam dopravil svou obří sochu. Nyní ji už mohou obdivovat návštěvníci farmy.