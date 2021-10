Oživili tímto způsobem veřejný prostor promenády mezi obchodním domem Prior a kostelem Sv. Martina. Tato pouliční výstava je současně poslední z instalací, která se v Krnově koná v rámci festivalu Landscape.

Je to vlastně souhra náhod, že dočasná galerie vznikla na tak zajímavém místě - na Prioru. Výstava která měla být původně umístěna v okenních otvorech staré krnovské octárny na Mlynářské ulici. Je to prostor za náměstím, kam moc chodců nepřijde. Z technických důvodů by nebylo možné realizovat na octárně výstavu v plném rozsahu, tak padla volba na Prior.

"Malby znázorňují textilní materiály. Jejich vzájemné proplétání a uzlení i string-artová díla pak experimentují s provázky a prýmky. Takto využívají textilní materiál z místních zdrojů k vytvoření originálních kompozic. Doufáme, že se dílka žáků budou líbit a po dobu své životnosti zpříjemní cestu městem," vzkázala za své žáky Zuzana Tihlaříková ze Základní umělecké školy.