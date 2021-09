Odbylo 10:45 a vlak odjel zpět do Ostravy. Druhou cestu absolvoval z Ostravy ve 13:55 a zpět z Frýdlantu nad Ostravicí odjel v 15:41.

Když vlak slavnostně vlak dojel do železničního, zrekonstruovaného nádraží Frýdlant nad Ostravicí, lidé vystoupili, odpočinuli si a lokomotiva se odpojila. Od hasičů nabrala vodu a opět se připojila k sestavě vozů.

U příležitosti výročí 150 let trati Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí se v neděli 26. září 2021 mohli cestující svézt parním vlakem. V čele vlaku jela parní lokomotiva Velký bejček z roku 1924.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Lidem se ve vlaku líbilo. Překvapeny byly především děti, kterým zkušení dědečkové povyprávěli, jak takovými dřevěnými vozy jezdili do práce a na výlety. Ihned se zaplnil historický bufetový vůz se současným názvem - Jídelní vůz „U Matěje".

„Vzhledem k tomu, že je to mašinka bez přikládače, tak se přikládá ručně. Hází tam černé uhlí. Množství podle toho jak rychle se jede, zda se jede kopce, kolik vozů je zapojených a podobně jede rychlostí 50km za hodinu," vysvětlil Jiří Dobiáš.

„Lokomotiva byla vyrobena v roce 1924, nyní je udržována ve Valašském Meziříčí, jezdila i tady na Ostravsku. Je ve velmi dobrém stavu s tím, že je nutné si uvědomit, že za tři roky jí bude sto let. Topič musí vyrobit páru, aby nám to všechno jelo,“ řekl strojvůdce Miroslav Vašků.

Poprvé parní vlak přijel na přívozské nádraží 1. května 1848 - Severní dráha císaře Ferdinanda. V roce 1869 byla k nádraží napojena trať do Frýdlantu nad Ostravicí.

Poslední zářijová neděle patřila v Ostravě regionálnímu Dni železnice. Letošní oslavy se nesly ve znamení výročí 150 let trati Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí, po které právě parní vlak projel.

