Cyklisté přemýšleli, zda sesednout nebo raději šlápnout do pedálů, aby už byli co nejrychleji pod střechou. Obchodníci na náměstí vzali do rukou smetáky a hrabla, aby kolem svých výkladů udrželi chodníky uklizené. Auto s amplionem upozornilo lyžaře, že nejbližší vlek Vraclávek už je v provozu.