Z pohledu turistů to není dobrá vizitka. Po demolici by zde mohl vzniknout atraktivní stavební pozemek. Ruina hospody je ale v soukromém vlastnictví, takže obec má jen omezené možnosti jak situaci řešit.

„Je to smutný příběh jednoho neúspěšného podnikatelského projektu z oblasti pohostinství. Objekt koupili manželé s tím, že v Rusíně zřídí hospodu. Nedopadlo to tak, jak si to představovali. Dnes je to v režimu zástava v bance, takže je problém někomu nařídit, aby ruinu zlikvidoval. Oprava podle mě už nepřichází v úvahu. Je to škoda. Pamatuji tu hospodu v dobách, když ještě dožívala,“ uvedl starosta Rusína Radek Bezděčík.

Časem vznikla obecní hospoda přímo v objektu obecního úřadu. Místní mají kam zajít posedět na pivo, ale bývalá hospoda jako špatná vizitka hned u silnice dál kazí celkový dojem.

„Řešil jsem to já i předchozí starostové Rusína s odborem výstavby v Osoblaze. Dokonce se v minulosti uvažovalo, že by objekt koupila obec a nechala ho přestavět. Teď už je ale v tak havarijním stavu, že připadá v úvahu jen likvidace v rámci brownfieldů. Předchozí starosta byl dokonce v Přerově na dražbě, ale nakonec z prodeje sešlo. Takže tu dál máme kontrast: pěkná vesnice, s nepěkným zbořeništěm uprostřed,“ konstatoval starosta Rusína.