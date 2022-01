Neuvěřitelné. Sochu hradu u Lešné zničil vandal. Medvědici rozřezal a spálil

Ledové sochy budou letos Pustevny zdobit od 15. do 30. ledna 2022 a prohlédnout si je budeme moci za symbolické vstupné 50 Kč ( děti do 10 let budou mít vstup zdarma). Stany budou denně přístupné opět od 8.30 do 16.30 hodin.

Organizátoři předem také doporučují využít jízdu lanovkou z obce Trojanovice, protože s jízdenkou z lanovky má každý přístup k sochám zdarma. Také parkoviště u hotelu Ráztoka letos bude zdarma.