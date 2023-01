V noci na sobotu 21. ledna všude napadla vrstva nového sněhu. To spolu s nárazy větru komplikovalo dopravu zejména v horských oblastech Jeseníků. Policisté a hasiči řeší řadu dopravních nehod v celém kraji. Hasiči museli například vyprošťovat řidiče převráceného sypače u Huzové.

Problémy se sněhem v MS kraji: neprůjezdné cesty, zapadlý sypač i autobusy

Do sobotních sedmi hodin ráno napadlo v Jeseníkách mezi deseti a dvacet centimetrů nového sněhu. Nejvyšší čtyřiadvacetihodinový úhrn zaznamenala meteorologická stanice ve Městě Albrechticích, a to 25 centimetrů.

Podle předpovědí meteorologů by mělo sněžit a nárazově foukat zhruba do poledne, poté by se mělo počasí uklidňovat.