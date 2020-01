„U jednoho nám vytýká vojenský úřad, že je v zahradě za plotem, takže není přístupný, je vlastně na soukromém pozemku. A ten druhý je na dětském hřišti,“ popsal starosta obce Dariusz Machowski a dodal: „Děti jsou děti. Je vůbec žádný pomník nezajímá, pro ně je to průlezka.“

Z toho důvodu zastupitelé vybrali pro památníky nové místo na obecním pozemku u kostela. Aby k přesunu mohlo dojít, musí jej schválit Ministerstvo vnitra. „Dávali jsme to tam před Vánoci. Já bych to chtěl mít na jaře hotové, ale zatím nemám žádnou zpětnou vazbu,“ uvedl Machowski.

Spolu s přemístěním by pravděpodobně došlo i k menším opravám.

„Určitě ten jeden bude mít nějakou rekonstrukci. Bude to asi drobného charakteru, ale budeme to řešit až na novém místě, s tím, že bychom chtěli využít státní dotace. Ale uvidíme. Nebudeme dělat nic dřív, než budeme mít potvrzené, že nám povolí to přemístění,“ uzavřel starosta.

Eliška Šťastná