Nový obchvat jistě potěší řidiče, kteří Krnovem jen projíždí, a také Krnovany, kterým odkloněná doprava zklidní centrum.

Zato obyvatelé Chomýže považují obchvat za prokletí.

MÁME RÁDI CHOMÝŽ

„Naše nemovitosti jsou téměř neprodejné, poničené od vibrací a častými průjezdy těžké techniky. Cesty rozbité, čímž trpí naše auta. Prachu ve vzduchu je tolik, že křoupe mezi zuby. Blátem se nedá projít, aniž bychom byli jak prasata. Ani na procházku se psem se nedá jít. Vjezdy a výjezdy pozavírané, tudíž všichni budou jezdit pouze jedním vjezdem. MHD téměř nulové. Opatření o které jsme žádali z důvodů bezpečnosti ani za rok a půl nikdo nezajistil. Děkujeme za vaši péči, ať už jde o město nebo zhotovitele,“ popsali místní situaci v sousedství obchvatu na profilu Máme rádi Chomýž.

ZRUŠENÁ ZASTÁVKA AUTOBUSU, KDE JEZDÍ ŠEST LINEK

Bude to opravdu v Chomýži tak zlé? Jaké konkrétní dopravní změny obchvat přinese? Kvůli kolizi s obchvatem musí být zrušena autobusová zastávka „Krnov, Chomýž, Jednota“, kde v současné době zastavuje šest linek směřujících do Města Albrechtic, nebo i dále.

„Zastávka bude odstraněna bez náhrady a od 1. března budou linky zastavovat pouze na zastávce Krnov, Chomýž, rozcestí,“ uvedla Lucie Musialová z odboru dopravy a silničního hospodářství.

Kvůli obchvatu bude v Chomýži zrušena nejen autobusová zastávka, ale také železniční přejezd. Jedná se o přejezd poblíž domu na adrese Okružní 93. To se v Chomýži zase dotkne příměstské linky z Krnova do Hošťálkov a Starých Purkartic. Jde o linku, kterou zajišťuje Moravskoslezský kraj prostřednictvím společnosti Transdev Morava a také o linku krnovské MHD, kterou pro město Krnov zabezpečuje dopravce Arriva Morava.

„Kvůli zaslepení ulice Okružní pro automobilovou dopravu nebude linka MHD 805 zajíždět do Krásných Louček. Bude vedena po trase Chomýž železniční stanice Hlubčická. Změna se dotkne čtyř spojů,“ doplnila referentka Lucie Musialová.



Spoj příměstské linky 852822 do Krásných Louček bude veden takzvaným závlekem. To znamená, že na zastávce „Krnov, Chomýž, točna“ se autobus otočí, a projede Chomýží zase nazpátek po trase, kterou přijel. Je to nutné, aby se dostal k výjezdu do Albrechtické ulice mohl pak pokračovat ve směru na Krásné Loučky.

Od 1. března bude doprava v Chomýži plná improvizací a zpoždění. K trvalému nastavení časů u jednotlivých spojů dojde až stavební práce přestanou komplikovat dopravu. Způsobí problémy také v Albrechtické ulici.

Také na dalších příměstských linkách dojde k úpravám odjezdových časů u některých spojů, takže cestující by si měli ověřit, jak budou spoje fungovat.