Do nížin i středních poloh sice vtrhla obleva, ale zimní areály v Jeseníkách mají na sjezdovkách dost technického sněhu. V Malé Morávce ve Ski aréně Karlov i v sousedním Ski areálu Kopřivná se lyžuje naplno.

Kvůli dešti byl Ski areál Kopřivná v pátek 23. prosince uzavřen. "Abychom zachovali kvalitu sjezdovek pro následující týden. Na tento den zakoupené skipasy budou plně kompenzovány. Těšíme se na vás od 26. prosince," vzkazuje Ski areál Kopřivná.

Tento týden konečně teploty v Kopřivné spadly pod nulu. Sníh už dál netaje, ale je dost tvrdý a zledovatělý. Pořádně to na lyžích sviští, ale díky kvalitní údržbě rolbami lyže poslouchají na slovo. Otevřeno tu mají každý den od 8.30 do 16 hodin. "A pak od 18 do 21 hodin," uvádějí provozovatelé Ski areálu Kopřivná.