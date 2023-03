Severní obchvat za miliardu je nejdražší dopravní stavbou v historii Krnova. Byl uveden do provozu v říjnu 2021. Po více než roce provozu nastal čas bilancovat, zda investice splnila očekávání.

Křižovatka obchvatu Krnova s Petrovickou ulicí | Video: František Kuba

Řidiči, cyklisté a chodci už zjistili, jak nový obchvat funguje. Jejich hodnocení většinou není příliš lichotivé. Dopravních nehod a nepřehledných situací je na obchvatu hodně.

Projektanti Ředitelství silnic a dálnic ŘSD v říjnu 2015 poprvé představili veřejnosti plán obchvatu. Krnované projektanty upozornili, že křižovatky s Hlubčickou a Petrovickou ulicí budou při navrhované rychlosti 90 kilometrů v hodině příliš nebezpečné.

Už ve stadiu projektu místní požadovali místo křižovatek bezpečnější kruhové objezdy. ŘSD tehdy změny v projektu odmítlo. Podle projektantů nebylo žádoucí navrženou devadesátku snižovat kruhovými objezdy. Argumentovali, že smyslem každého obchvatu je zajistit tranzitní dopravě co nejrychlejší průjezd městem.

U křižovatky ve směru od Města Albrechtice na Opavu sice byla na obchvatu nakonec snížena rychlost, ale dopravní značky s padesátkou někdo okamžitě ukradl. Stejně si omezení rychlosti na obchvatu téměř nikdo z řidičů nevšiml. Během měření od 8. do 15. února projelo úsekem 22 tisíc vozidel, ale z toho celých 96 procent řidičů stanovenou padesátku překročilo.

"Třetina přestupců jela do šedesátky a třetina mezi šedesátkou a sedmdesátkou. Rychlost nad 90 kilometrů v hodině překročilo osm procent řidičů. Nejrychlejší průjezd křižovatkou byl zaznamenán v sobotu 11. února v 8.48. Řidič vozidla měl na tachometru 173 kilometrů v hodině,“ shrnul výsledky měření vedoucí organizačního odboru krnovské radnice Igor Kozelek.

Kritika křižovatek na obchvatu neustává. Na začátku března 2023 zástupci Krnova přesvědčili dopravní policii a vlastníka obchvatu, tedy ŘSD, že je nezbytné zpracovat bezpečnostní audity obou křižovatek.

Starosta Krnova Tomáš Hradil bydlí v Petrovické ulici. Je jedním z těch, kteří cestou do práce i z práce musí překonat obchvat, takže zdejší nepřehledné a nebezpečné situace vídá na vlastní oči.

„Často se ve směru z centra objevují vedle sebe dvě auta. Jedno odbočuje na Město Albrechtice, a druhé chce přejet přes obchvat. Stačí pak třeba západ slunce, horší viditelnost a neštěstí je na světě. Vždy to je vina řidiče, ale stávající dopravní řešení křižovatky tomu bohužel pomáhá, jinak by tu nebouralo výrazně více aut než na jiných křižovatkách,“ uvedl Tomáš Hradil a připojil fotografie nabouraných aut na křižovatce obchvatu s Petrovickou ulicí.

„Toto je 13. nehoda na křižovatce obchvatu a Petrovické ulice. Stala se v pátek a tentokrát to odskákala posádka autoškoly,“ napsal Hradil k fotografii s tím, že během několika měsíců se zde objeví nové bezpečnostní prvky. Dopravní inspektorát a odbor dopravní policie na křižovatce z obou stran Petrovické ulice navrhují vodorovné i svislé dopravní značení STOP. Umístění podobného pokutovacího radaru, jaký známe v Krásných Loučkách, ale na obchvatu nedoporučují.

Město nevzdává okružní křižovatku

Na starostův příspěvek reagovali řidiči zveřejněním vlastních zkušeností. „Od města směrem na Polsko je křižovatka zrádná. Jede se do mírného kopečka a když jste kousek před křižovatkou, svodidla zakrývají podstatnou část auta. V noci zakrývají i světla. Po otevření obchvatu jsem takto několik vozidel málem přehlédla, teď už pokaždé na křižovatce zastavím. Věřím, že stopka by mohla trochu pomoci,“ reagovala řidička, která rovněž bydlí na Petrovické.

„Stále usilujeme o přebudování této křižovatky na okružní, byť chápeme, že jde o běh na dlouhou trať a v nejbližších letech není stavba reálná,“ uvedl Tomáš Hradil na téma kruhového objezdu na Petrovické ulici. V Krnově se ale najdou také řidiči, podle kterých kruhový objezd nemusí být takový zázrak, jak se od něj očekává. Argumentují nepřehledným kruhovým objezdem u opavského Kauflandu, který občas v dopravě nadělá víc zmatků než užitku. Posměšně se mu přezdívá ruská ruleta nebo záhada bermudského trojúhelníku.

Mnohé řidiče přesvědčil argument projektantů, že zatímco smyslem obchvatu je zrychlit dopravu, kruháče mají účel přesně opačný: zpomalit. Proto jim tyto protikladné prvky moc neladí dohromady.

Starosta Hradil je přesvědčený, že kruháč může dopravu dokonce zrychlit. „Většina řidičů na této křižovatce potřebuje odbočit. To jsou výsledky směrových měření. Tihle řidiči stejně brzdí, zastavují a často čekají, až se udělá volno. Po výstavbě přeložky Petrovické až ke státním hranicím navíc začnou jezdit směrem do Polska kamiony, která teď tam mají zákaz. Takže těch odbočení tam bude ještě víc,“ zdůvodnil Hradil potřebu kruhového objezdu na Petrovické ulici, která vede přes obchvat do Polska.