Příležitost se nebude opakovat. Za pár dnů sníh roztaje, a za rok touto dobou už budou po obchvatu auta jezdit devadesátkou.

Slavnostní otevření severovýchodního obchvatu Krnova je plánováno na začátek prosince 2021. Než k tomu dojde, můžou obchvat ještě nějaký čas objevovat cyklisté, pěší výletníci nebo pejskaři, ale běžkaři ani sáňkaři už žádnou další šanci nedostanou.

Zdroj: Deník/František Kuba

A co výlet po obchvatu nabízí kromě dobře projeté běžkařské stopy? Úplně nové pohledy na Krnov z míst, kde ještě nedávno nebyl vyvýšený násep ani přístupová cesta. Nakukování do výrobního areálu Kofoly, na koupaliště bez vody nebo do zahrady, která zbyla po demolici bytového domu Řempo.

Výhled na Cvilín, pod kterým jezdí vlaky do Opavy, je opravdu působivý. Když budete mít štěstí, můžete přímo z obchvatu fandit otužilcům, kteří se chodí koupat na soutok řek Opavy a Opavice. Čeká vás také smutná exkurze mezi zbytky zahrádkářských kolonií, které stavba obchvatu protíná.

Zvyknou si zahrádkáři na fakt, že jim přímo za kompostem zvedá několikametrový násep? Můžete při běžkování přemýšlet, zda krnovské prameniště pitné vody bude dostatečně ochráněné, až tudy po obchvatu na pilířích začnou jezdit kamiony s chemikáliemi. Nebo o tom, jak se zahrádkáři dostanou ke svým zahrádkám, a jak tato bariéra zkomplikuje život obyvatelům Chomýže. O obchvatu se spoustu let jen mluvilo. Už je to tady.