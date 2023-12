Otevírací doby jsou však upraveny i na Štědrý den a Silvestra. Na Štědrý den mají obchody otevřeno vesměs do 11.45 hodin, někde je však zcela zavřeno. Na Silvestra bude otevřeno do podvečerních hodin. A jak jsou na tom jednotlivé řetězce v našem regionu?

Penny

do 23. 12. běžná otevírací doba 24. 12. zavřeno 25. - 26. 12. zavřeno 27. - 30. 12. běžná otevírací doba 31. 12. do 17.00 1. 1. 2024 zavřeno

Billa

do 23. 12. běžná otevírací doba 24. 12. 7 až 11.45 25. 12. zavřeno 26. 12. zavřeno 27. 12. - 30. 12. běžná otevírací doba 31. 12. 7 až 17 1. 1. 2024 zavřeno

Tesco

do 23. 12. běžná otevírací doba 24. 12. 7 až 11.45 25. 12. zavřeno 26. 12. zavřeno 27. 12. - 30. 12. běžná otevírací doba 31. 12. 7 až 17 1. 1. 2024 zavřeno

Globus Hypermarket

do 23. 12. 7 až 22 24.12. 7 až 11.45 25. 12. zavřeno 26. 12. zavřeno 27. 12. - 30. 12. 7 až 21 31. 12. 7 až 18 1. 1. 2024 zavřeno

Globus Restaurace

Albert

do 23. 12. běžné otevírací doba

24. 12. do 11.45

25. 12. zavřeno

26. 12. zavřeno

27. 12. - 30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. do 18

1. 1. 2024 zavřeno