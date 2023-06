Světovým dnem uprchlíků každoročně 20. června Organizace spojených národů připomíná osudy lidí, kteří kvůli konfliktům a pronásledování opustili svou rodnou zemi v naději, že jinde najdou šanci na lepší život. Zámek Linhartovy výstavou připomene osudy dětí, které kvůli občanské válce v Řecku našly nový domov v Československu.

Zámek Linhartovy. Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Nejvíce dětí bylo umístěno v dětských domovech v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Byly to domovy v Klokočově, Velkých Heralticích, Šilheřovicích, Darkově, Veselíčku, Uničově, Sobotíně, Bludově, Bílé Vodě i na dalších místech.

Výstava na zámku Linhartovy představí fotografie řeckých a makedonských dětí odsunutých po občanské válce v Řecku, a také jejich jejich příchod v letech 1948 až 1949 do Československa a Polska.

Výstava Interitus Macedonum: rány a jizvy ze zlomeného dětství



KDY: vernisáž v sobotu 17. června v 17 hodin, výstava do 2. srpna

KDE: Zámek Linhartovy

Ukáže v jakých podmínkách žily v dětských domovech a jak probíhalo jejich zařazení do české, slovenské a polské společnosti. "Není to výstava o válce. Je to výstava důsledků nesmyslné války," upozorňují organizátoři s tím, že od příchodu více než pětadvaceti tisíc dětí i dospělých příslušníků řecké a makedonské etnické skupiny do Československa a Polska uplyne letos 75 let.

Přestože mnohé z tehdejších dětí jsou dnes už důchodci, trauma z útěku si mnozí nesou hluboko v sobě jako osobní osud. Mnohé čekalo rozhodování mezi první a druhou vlastí.

"Jako by si s Markem Polem tehdejší děti opakovaly, že není-li možný návrat, je třeba jít kupředu. A přitom nikdy nepřestaly být hrdé na svůj původ a na příslušnost k svému národu," uvedli organizátoři s tím, že zahájení výstavy provází promítání dokumentárního československého filmu z roku 1950, který ukazuje příchod dětí do Československa jako aktualitu, a také polského filmu Makedonec. Ten je vzpomínkou na exodus makedonských dětí z Řecka.