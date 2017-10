Novým městským architektem Krnova se stal Lubomír Dehner

Od 1. listopadu bude mít Krnov městského architekta. Stane se jím Lubomír Dehner z Holasovic.

Krnovská radniceFoto: Ľubica Mezerová

Architekt Lubomír Dehner bude městu Krnov poskytovat konzultace a poradenství v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v rozsahu čtyřiceti hodin měsíčně. Kontrakt s ním byl uzavřen na čtyři roky. Město Krnov plánuje na služby architekta po tuto dobu vydat maximálně milion korun.

"Věřím, že v osobě pana architekta Dehnera se podařilo vybrat kandidáta s bohatými zkušenostmi, úspěšnými realizacemi a zároveň se vztahem k městu Krnovu. Institut městského architekta nově zavádíme a to je výzva jak pro vedení města, tak pro pana architekta,“ uvedla krnovská radní Pavla Löwenthalová (KDU-ČSL), podle které architekta čekají témata jako Hlavní náměstí, zprůchodnění lokality za synagogou a za kostelem sv. Ducha, výstavba v bývalých kasárnách, zatraktivnění vnitrobloků a sídlišť nebo využití náplavek řek pro rekreaci, sport a cyklistiku. Služby architekta bude využívat i odbor veřejných zakázek.



Lubomír Dehner je sice z Holasovic, ale s Krnovem úzce spolupracuje. Je zde členem komise pro architektonický a urbanistický rozvoj. Ke Krnovu má i osobní vztah. „Maminka se zde vyučila tkadlenou, takže jsme Krnov navštěvovali více než bližší Opavu. Bylo to město šedivé s omšelou architekturou, špinavé, neútulné, bez rozvoje a náležité údržby. Světlými okamžiky byly návštěvy příbuzných a poutě na Cvilíně. To se ale za posledních 25 let změnilo,“ uvedl Lubomír Dehner, podle nějž je dnes už Krnov kvalitním místem k životu i k podnikání.



„Dnes je to město dvou tváří. Na jedné straně nádherná historická architektura, na druhé opuštěné průmyslové areály. Někde kvalitní a ucelené urbanistické soubory, jinde hluboké jizvy po zničených budovách z konce války a slepá okna bývalých textilních továren. Kontrast historické zástavby a nových sídlišť, kontrast úprav veřejných prostranství i jednotlivých lokalit s různou sociální úrovní.,“uvedl Lubomír Dehner s tím, že je připraven vést dialog i s krnovskými občany a propagovat zde dobré příklady.



Kdo je Lubomír Dehner?



Ing. arch. Lubomír Dehner je absolventem Střední průmyslové školy stavební v Opavě, obor pozemní stavitelství, a Fakulty architektury VUT v Brně obor urbanismus a územní plánování. Po krátkém působení ve Stavoprojektu Opava a OÚNZ Opava byl zaměstnán v podniku Drupos Ostrava, středisku Opava jako architekt urbanista. Založil volné sdružení projektantů STUDIO-D. V roce 1993 se stal členem České komory architektů a po absolvování specializačního studia na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně byl jmenován v roce 2004 předsedou Krajského soudu v Ostravě znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Od roku 2004 je jediným společníkem a jednatelem projekční firmy STDIO-D Opava, s.r.o. Firma získala 1. a 2. cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje a rovněž dvě ceny a dvě čestná uznání v Opavské ceně J. M. Olbricha. Z oceněných staveb šlo například o areál společnosti LENA-hračky v Dolním Benešově, rekonstrukci knihovny v Holasovicích nebo novostavbu smuteční síně v Oticích. Na Krnovsku projektoval středisko hasičské a záchranné služby ve Městě Albrechticích i albrechtickou knihovnu.