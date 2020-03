Větší pohodlí při rehabilitaci čeká pacienty z Bruntálu a okolí. Podhorská nemocnice, která je členem skupiny AGEL, obnovila provoz rehabilitačního bazénu. Tím skončila první fáze rekonstrukce rehabilitačního provozu v Bruntále.

Podhorská nemocnice v Bruntálu obnovila provoz rehabilitačního bazénu. | Foto: Podhorská nemocnice, Agel

Ve druhé etapě dostanou nový kabát sprchy a sociálního zázemí. „Omlouváme se za drobné nepohodlí způsobené zvýšenou prašností a hlukem. Věřím , že výsledek bude stát za to. Do konce února by měly být veškeré práce ukončeny,“ uvedl předseda představenstva Podhorské nemocnice Jaromír Soušek.