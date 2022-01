Novoroční běh saunařů se koná v sobotu 8. ledna. Začátek je v 17 hodin. Účastníci vyběhnou od sauny v městském parku a poběží do centra na náměstí Míru. Tady si dají v restauraci na zahřátí grog, udělají pár fotek na památku, pobaví se s přáteli a pak vyrazí poklusem zpět do sauny. Celá trasa běhu měří necelé dva kilometry. Běh saunařů je zábavou nejen pro samotné účastníky, ale neobvyklou atrakcí pro fanoušky i náhodné kolemjdoucí.

Co by mělo být pro všechny účastníky povinné, je pokrývka hlavy. Další ošacení už záleží na odvaze a otužilosti běžce. Někdo běží skutečně jen v prostěradle a kromě něj už na sobě nemá nic jiného. Po návratu do sauny následuje posezení a slosování tomboly. Účastníci běhu samozřejmě mohou pokračovat v saunování.

Bruntálský běh je především zábavou milovníků saunování. Nejde o běžecký závod, a je úplně jedno, kdo na náměstí doběhne první. Pánové se saunují jako obvykle, a když se přiblíží sedmnáctá hodina, řeknou si: "jdeme na to". Kdo má chuť, obuje si boty a pak společně vyrazí zimními ulicemi. Běh slouží především pro zahřátí. Nikomu se neměří čas. Odměnou není vítězství, ale je zábava. Ceny čekají na šťastlivce až v tombole. Může to být třeba permanentka do sauny.

Saunování stejně jako běh saunařů má v Bruntále dlouhou tradici. Možná i díky němu je zde tak početná komunita otužilých milovníků sauny. Se saunováním začínali Bruntálští jako jedni z prvních v republice. Právě z Bruntálu se před více než šedesáti lety rozšířila oblíbenost saunování po celé zemi. Zasloužil se o to doktor Antonín Mikolášek, bývalý obvodní lékař v Bruntále.

Tento nestor českých saunařů přispěl k postavení veřejné sauny v Bruntále. Původní bruntálská sauna byla od roku 1961 nad bankou v Komenského ulici. Ta dnešní se nalézá v městském parku. Její fanoušci tvrdí, že patří mezi nejlepší v republice. Topí se zde stále dřevem.

První běh saunařů se uskutečnil 27. prosince roku 1973 a tradice běhů s drobnými přestávkami vydržela dodnes. Podle toho, v jakém období se koná, se nazývá vánoční nebo novoroční.