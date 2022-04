Krnovské zastupitelstvo o tom informoval vedoucí sociálního odboru František Fojtík. „Na celém Krnovsku evidujeme asi 400 uprchlíků z Ukrajiny. Desítky ukrajinských žen už jsou zaměstnané díky nabídkám firem z Krnova i okolí. Zrovna jsme začali jednat o zaměstnání tří žen v oboru gastronomie na vojenské ozdravovně Ovčárna. Je to hezky propojené. Někdo v Jeseníkách nabídl ubytování, vojáci tam nabídli volná místa, a my jsme našli v naší databázi tři vhodné ženy s pracovní zkušeností v gastronomii,“ vysvětlil František Fojtík zastupitelům.

Doplnil, že na Krnovsku se pomoc uprchlíkům koordinuje především v základním trojúhelníku Moravskoslezský kraj, město Krnov a Charita Krnov. Podílí se na ní řada dalších spolupracujících organizací a poskytovatelů sociálních služeb jako je třeba Armáda spásy nebo Slezská Diakonie.

Podle Jiřího Caletky z tiskového oddělení Ministerstvo obrany se s ubytováním uprchlíků ve vojenském zařízení Ovčárna prozatím nepočítá.

„Resort obrany v tuto chvíli vyčlenil na území státu pro ukrajinské uprchlíky ve spolupráci s krajskými úřady ubytovací kapacity v pěti lokalitách. Jedná se o Karlovy Vary, Teplice, Moravskou Třebovou, Vyškov a Kramolín. Vojenské ubytovny jsou plně vybavené včetně základních hygienických potřeb, zajištěno je i základní lékařské ošetření. Mimo to příspěvková organizace Ministerstva obrany Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VOLAREZA) tam, kde je to možné, poskytuje třikrát denně stravu. VOLAREZA také uspořádala sbírku na dětské oblečení a hračky. Aktuálně pracujeme na vyčlenění dalších ubytovacích kapacit, mohlo by se jednat celkově až o tisíc míst, nicméně vojenské zařízení Ovčárna v nich prozatím není,“ sdělil Deníku Jiří Caletka.