Ve sportovním areálu Nových Heřminov zahrají kapely Kurtizány z 25. avenue, Bastard, Fajer, Civilní obrana a PanTock. Festival organizuje spolek Obava, aby politikům připomenul referendum z roku 2008, ve kterém občané Nových heřminov odmítli stavbu přehrady.

Od té doby se v čele Nových Heřminov vystřídala řada starostů. Všichni ctili výsledky referenda. Respektovali zákon, podle kterého je rozhodnutí občanů v referendu pro zastupitele i vedení obce závazné.

Obec i Povodí Odry volají po mediátorovi

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) při svém nástupu do funkce odmítl žádost Nových Heřminov, aby jednáním o přehradě pověřil mediátora. „Nemohu akceptovat váš požadavek na zvolení mediátora vzhledem k tomu, že proces příprav výstavby přehrady trvá již deset let. Nepovažuji proto za vhodné ani účelné zapojit do procesu nového prostředníka. Pokud by měl tento prostředník fungovat, měl být v rámci procesu příprav vodního díla od samého začátku přípravy přehrady (tj. od roku 2008), nikoli teprve nyní,“ vzkázal dopisem do Nových Heřminov ministr Miroslav Toman.

V roce 2008 na samém začátku příprav vodního díla zamítl žádost Nových Heřminov o mediátora ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS). Zdůvodnil to tím, že Povodí Odry dokáže splnit úkoly vládního usnesení i bez pomoci vládního zmocněnce.V roce 2018 tehdejší generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč informoval ministra zemědělství, že státní podnik se v Nových Heřminovech dostal do patové situace, takže naléhavě potřebuje pomoc vládního zmocněnce.

„Jak jsem zaznamenal, byla také u vás v Nových Heřminovech snaha o nějakého mediátora. My jsme zase volali po vládním zmocněnci, který by tuto činnost vykonával. Bohužel mám dopis z ministerstva, že na to nepřistoupí,“ informoval Pagáč při svém vystoupení na zasedání heřminovského zastupitelstva v roce 2018.

Zahájení výstavby v roce 2023

Vláda Andreje Babiše zveřejnila Národní investiční plán ČR, ve kterém ministerstvo zemědělství naplánovalo zahájení výstavby přehrady Nové Heřminovy v roce 2023. Následně zákonodárci loni zařadili přehradu Nové Heřminovy do novely Zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, aby termín realizace ještě víc urychlili.

„Vlastní zahájení stavby přehradní hráze se souvisejícími objekty nezbytnými pro její funkci se předpokládá kolem roku 2025. S dokončením všech stavebních objektů po roce 2030,“ zveřejnilo svůj odhad Povodí Odry.Loňský ročník festivalu Rockem proti přehradě se konal pod heslem "Protest až do konce!"