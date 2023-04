„Instalací nových analyzátorů na pracovišti v Bruntále a Rýmařově došlo k zjednodušení pohybu vzorků, kdy nové přístroje jsou spojeny v lince a z jedné zkumavky jsou automaticky prováděny jak analýzy biochemické, tak imunochemické, aniž by se zkumavky musely manuálně mezi přístroji přenášet. To umožňuje zrychlení analýzy a dává nám také možnost rozšířit portfolio vyšetřovaných parametrů,“ vysvětluje přínos moderní techniky primář oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice AGEL Podhorská Jaromír Soušek.

Oddělení, které vede, vyšetří denně přibližně osm set vzorků. Laboratoře provádí vyšetření nejen pro lůžková oddělení a ambulance Nemocnice AGEL Podhorská, ale také pro praktické lékaře a specialisty z Rýmařovska, Bruntálska, Vrbenska a Horního Benešova.

„Zavedená spolupráce se soukromými ordinacemi na Bruntálsku je dobře nastavená a funguje. Velkou předností našich laboratoří je rychlost, s jakou dokážeme klientovi předat výsledky. U velké většiny testů se tento čas pohybuje do 60 minut od přijetí vzorku do laboratoře,“ dodává primář Soušek a doplňuje: „Tím zaručujeme, že výsledky vyšetření jsou opravdu správné a nejsou zatíženy chybami spojenými s dlouhým transportem vzorků do vzdálených laboratoří.“

U veřejnosti je stále nízké povědomí o tom, že je možné si nechat provést laboratorní vyšetření i bez návštěvy svého lékaře. Ti, kteří tuto možnost vyzkoušeli, si nejčastěji nechávají vyšetřit hladinu vitaminu D, cholesterol a další parametry lipidového metabolismu, testy hodnotící funkce jater, ledvin či srdce nebo například markery zánětu. Běžně také pro veřejnost provádíme zjištění krevní skupiny, výjimkou nejsou ovšem ani vyšetření tumormarkerů, HIV a žloutenek. „Zde je třeba uvést, že vyšetření, které neindikuje lékař, si pacienti hradí sami. Pokud by měl kdokoliv zájem o tyto služby, stačí si zajít do laboratoře a domluvit se přímo zde. Výsledky jsou k vyzvednutí v laboratoři vždy tentýž den,“ uzavírá primář.