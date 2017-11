Nová sjezdovka v Malé Morávce

Lyžaři a snowboardisté z Jeseníků se mohou v zimě těšit na novou sjezdovku, která v těchto dnech vzniká ve ski areálu Kopřivná v Malé Morávce.

Skiareál Kopřivná dokončuje instalaci nové moderní šestisedačkové lanovky a nové červené sjezdovky. Spolumajitel areálu Karel Ležatka ukazuje, že sedačky lanovky budou kryté a vyhřívané.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

Nová necelý kilometr dlouhá červená sjezdovka pro zkušenější lyžaře tak podle majitelů odlehčí stávající modré lehčí sjezdovce. Společně se stavbou sjezdovky se majitelé rozhodli také zmodernizovat lanovku.

Stávající čtyřsedadlovou lanovku nahradí šestisedadlová s tzv. bublinou, která chrání cestující před větrem a sněhem, a speciální technologií, která pomáhá dětem a starším lidem s nástupem do lanovky. Novinky by se podle majitelů neměly nijak výrazně promítnout do ceny ski pasů, s mírným nárůstem a reorganizací tarifů ale počítají.

„Když jsme v roce 2012 postavili novou čtyřsedačku a prodloužili sjezdovku, přijelo sem lyžovat zhruba dvakrát víc lidí, než jsme čekali, a každý rok se počet návštěvníků zvyšuje, proto jsme se rozhodli letos investovat a zlepšit komfort našich služeb,“ uvedl jeden z majitelů areálu Karel Ležatka.

Celková investice dosáhla téměř 150 milionů korun, z toho více než 110 milionů šlo právě do nové lanové dráhy. „Lanovka má nově počáteční přepravní kapacitu zhruba 2000 osob za hodinu. Dále díky odpojitelnému systému dokáže zpomalit, aby se lidem dobře nastupovalo, a následně může zrychlit až na 5 metrů za sekundu.

Na vrchní stanici tak dokáže vyjet zhruba za tři minuty. Spodní stanice lanovky je vybavena speciálním zařízením, které změří výšku pasažéra a operativně přizpůsobí výšku podesty pro komfortní nastupování,“ prozradil vedoucí ski areálu Libor Petrů.

Nové změny pro lyžaře chválil i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška: „Myslím si, že se v Malé Morávce povedlo vybudovat areál, kam nejezdí rádi jen Češi, ale i zahraniční lyžaři. Kraj se snaží podporovat podobné projekty pro zvýšení turistického ruchu v regionu. Uvažujeme například o zlepšení veřejné dopravy mezi areály,“ uvedl náměstek.

Dalším logickým krokem pro zvýšení komfortu návštěvníků Malé Morávky by pak mělo být propojení ski areálů v obci se sjezdovkami v obecní části Karlov pod Pradědem, která se nachází ve vedlejším údolí.

„V budoucích letech bychom rádi propojili horní stanici Kopřivné s dolní stanicí areálu Myšák, kde budeme na jaře měnit stávající dvousedadlovou lanovku za odpojitelnou čtyřsedačku. Myslíme si, že nejdůležitější je zvyšovat komfort návštěvníků a propojováním areálů jim můžeme poskytnout ty nejlepší služby,“ dodal ředitel ski areálu Myšák v Karlově pod Pradědem Jaroslav Lukeš.

Lukáš Nedomlel