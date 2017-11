Nová naděje hřbitova v Krásných Loučkách

Nejít do bazénu nebo na zimák proto, že je to drahé? Pro seniory v Krnově to neplatí. Pokud jim to zdraví dovolí, mohou lidé nad 65 let využívat levnější vstupné na městská sportoviště. V bazénu si zaplavou za 20 korun, na zimní stadion mají vstup za 25 korun.