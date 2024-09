„Podnikli jsme maximální opatření k minimalizaci škod na všech lokacích, za což bych velmi rád poděkoval všem našim lidem! Přestože jsme byli dopředu dobře připraveni, v Krnově zasáhla více než stoletá voda, která silně zasáhla do životů našich zaměstnanců a pochopitelně se nevyhnula ani našemu výrobnímu závodu a skladům. To, že jsou všichni - podle zpráv, které máme - v pořádku, je to nejcennější. Hladina vody v Krnově dosáhla vyšší hranice než v dramatickém roce 1997, kdy jsme se s tátou seděli na střeše výroby. Voda se opět dostala do celého areálu, aktuálně ji odčerpáváme ze všech míst a zjišťujeme rozsah škod. Snažíme se spustit záložní elektrocentrálu, neboť město Krnov je stále bez proudu. Zítra začneme s úklidem a budeme se soustředit na co nejrychlejší obnovení chodu závodu. Zkraje příštího týdne budeme mít jasnější představu, jak dlouho to bude trvat,“ říká Jannis Samaras, jeden ze zakladatelů Kofoly a generální ředitel celé skupiny.

Drtivou většinu výrobků je Kofola schopna pokrýt z jiných výrobních závodů v Mnichově Hradišti nebo Rajecké Lesné na Slovensku. Minerální vody se pak stáčejí v závodech v Moravském Berouně (Ondrášovka), Stráži nad Ohří (Korunní) a Kláštor pod Znievom (Kláštorná Kalcia), které naštěstí vodou zasaženy nebyly. Provoz firmy jako celku je tedy zajištěn, rychlost obnovení provozu postižených závodů ukáží až další dny.