Děti by si měly vybrat zájmový kroužek podle toho, co je skutečně baví. Je důležité jim dát prostor, aby se rozhodovaly na základě svých vlastních zájmů, a ne podle toho, co chtějí rodiče. Kvalitní kroužek by měl přinášet především radost a umožnit dětem navazovat nová přátelství, nikoli pouze naplňovat představy rodičů. Sledujte, co vaše dítě zajímá, a nechte ho, aby si samo vybralo, i když to může znamenat, že zpočátku vyzkouší více kroužků a v některých nevydrží dlouho.

Nepřetěžovat kroužky

Věk hraje důležitou roli. Například u předškolních dětí nebo u prvňáčků psychologové nedoporučují naložit dětem na každý den nějaký kroužek. Podle psycholožky by měly mladší děti chodit na kroužek maximálně dvakrát týdně, ty starší pak čtyřikrát.

„Rodičům dětí v první a druhé třídě se obecně doporučuje jednu až dvě odpolední aktivity týdně. U starších dětí to může být tři až pět. Ideální je mix odpočinkových, tedy pohybových činností spolu s kroužky jako jsou například výtvarné činnosti, cizí jazyky, šachy, fotokroužek, nebo třeba doučovaní a podobně,“ říká dětská psycholožka Lucie Plešková.

S věkem také souvisí to, že byste měli přihlížet i ke schopnostem vašich dětí. Vybírejte kroužky s ohledem na schopnosti a potřeby vašich dětí. Podle odborníků není dobré se příliš brzy zaměřit na jeden sport, protože to může dětem spíše uškodit. Místo toho je lepší se zaměřit na všeobecný rozvoj a různorodost aktivit, které nejsou pro děti tak náročné a pomáhají udržet jejich motivaci.

Při výběru kroužku zvažte, zda váš rodinný program zvládne i případné turnaje, soutěže, vystoupení, atd. Přemýšlejte také o letních prázdninách: zjistěte, jestli kroužek nabízí letní akce nebo tábory. Pro dítě je mnohem snazší se zúčastnit tábora s kamarády, které už zná, než se začleňovat do úplně nové skupiny. Mnoho táborů organizují celoroční kroužky, a tyto tábory bývají často i cenově dostupnější.

„Od třetí třídy toho děti zvládají už více. Dobře zvolené tři až čtyři koníčky jsou v pořádku. Dětem však přibývá i více učení a domácí přípravy do školy, na to by rodiče neměli zapomínat,“ doplňuje Plešková.

Samostatnou kapitolou jsou pak děti, které se věnuji výkonnostními sportu. „Pokud dělá dítě nějaký výkonnostní sport, kde jsou tréninky až třikrát týdně a ještě víkendové závody, což je třeba fotbal, hokej, tenis, míčové sporty, atletika či plavání, už by rodič neměl kromě rodinných rekreačních aktivit dítě zatěžovat,“ zdůvodňuje psycholožka.

Kroužkobraní

Co ale ti, kteří se ještě hledají? Pomohou akce jako kroužkobraní. Na několika místech našeho kraje se během září konají představovačky zájmových aktivit, jako například v Avion parku Ostrava o víkendu 7. a 8. září od 10 do 18 hodin, na náměstí v Brušperku 6. září od 16 hodin nebo v rámci Frýdeckomístecka Veletrh zájmových kroužků 5. září v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí.

Pro lidi z Orlové je připraveno kroužkobraní 13. září od 15 hodin v Domu dětí a mládeže. V Havírově si ve čtvrtek 5. září můežte poptat a vyzkoušet si ukázky některých kroužků v pobočce Don Bosko Havířov. V Karviné pak v pátek 6. září ve Středisku volného času Juventus můžete vybrat kroužek na další rok pro vaše děti a získat bližší informace o kroužcích a aktivitách.