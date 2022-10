"Aktuální ekonomická situace postihuje stále více občanů, rodin a domácností. Pokud mezi ně patříte i vy, nebojte se nám ozvat, pokusíme se vám pomoci. Třeba příspěvek na bydlení čerpá jen část těch, kteří na něj mají nárok. Vím, je to složité, možná se ostýcháte. My vám poradíme," informoval starosta Krnova Tomáš Hradil o zřízení speciální telefonní linky 732 782 366 pro individuální pomoc. Současná ekonomická situace zasahuje do života většiny domácností. Pomoc po telefonu cílí především na pracující s nízkými příjmy, rodiny s dětmi, samoživitele a seniory.

VIDEO: Myslivci v Krnově uctili svého patrona, Tremešnou čeká další dávný obřad

Rostoucí ceny energií, potravin, nájmů, pohonných hmot a dalších základních potřeb způsobují, že rodinné rozpočty nestačí pokrýt potřebné výdaje. Aby každý občan, který se ocitne v obtížné životní situaci, věděl, jak ji může řešit, spustilo město Krnov také informační kampaň. Vyzývá všechny, kteří potřebují pomoc, aby se neváhali obrátit na sociální pracovníky krnovské radnice s žádostí o radu či pomoc.

„Očekáváme zhoršení životních podmínek především u seniorů, rodin s dětmi, samoživitelů a nízkopříjmových pracujících. K těmto všem by měla směřovat odborná pomoc formou sociální práce,“ uvedl vedoucí krnovského odboru sociálního a školství Ivo Zdráhal.

Krnov Nadvirně na Ukrajině pomohl vybavit školní jídelnu

Pracovníci oddělení sociálních služeb nabízejí zejména osobní odborné poradenství. Občané mohou přijít na konzultace v prostorách Městského úřadu v Krnově ve Vodní ulici v úřední hodiny, tedy v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, a také ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. „Vyrážíme také do terénu a navštěvujeme občany přímo v jejich domácnostech. A to zejména v případech, kdy senioři nebo osoby se zdravotním postižením se z důvodu snížené mobility se nemohou dostavit na úřad osobně,“ upřesňuje Ivo Zdráhal.

„Navíc jsme stejně jako během první vlny pandemie covidu zprovoznili telefonickou linku 732 782 366 na naše pracovníky, která bude občanům k dispozici ve všední dny od 8 do 13 hodin,“ uzavřel Zdráhal.

Sociální pracovníci na úřadech mají širokou klientelu. Nabízejí odbornou pomoc, radu, podporu a zprostředkovávají služby v zájmu komplexního řešení nepříznivé sociální situace klientů.