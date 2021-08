O víkendu se na Osoblažsku odehrál další ročník festivalu Pelhřimovy. Vymyká se všem festivalům, jaké znáte. Hlavně proto, že obec Pelhřimovy už neexistuje.

Srpen 2021. Festival Pelhřimovy. | Foto: Deník/František Kuba

Po válce byla totiž celá obec zbořena. Ze sedmdesáti budov zbyl jen gotický kostel, hřbitov a jedna chalupa. Právě snaha dát kostelu nový smysl jednou ročně přiláká do zaniklých Pelhřimov fanoušky z celé republiky. Nekomerční festival se nese v duchu hesla jaké si to uděláme, takové to bude.