Podle světové zdravotnické organizace WHO by měly mít rapid testy pouze podpůrnou roli, ale nelze na jejich základě stanovit diagnózu Covid 19.

O nespolehlivosti rapid testu se přesvědčili v Krnově, kde během víkendu proběhlo testování klientů a pracovníků domova pro seniory.

"Přes víkend nám zatrnulo, u jedné klientky jsme měli pozitivní rapid test. Následné řádné testování jej ale nepotvrdilo. Tak se můžeme radovat," upozornil na selhání rapid testu starosta Krnova Tomáš Hradil.

Šťastný výsledek testování potvrdil i místostarosta Miroslav Binar: "Po velikonočních dnech volna máme dobrou zprávu z našeho domova seniorů. Bylo provedeno testování na přítomnost koronaviru u zaměstnanců i klientů a všechny výsledky jsou negativní. Věřím, že se nám i nadále bude díky přijatým opatřením a skvělé práci zaměstnanců domova nákaza vyhýbat širokým obloukem. Přeji všem pevné zdraví," komentoval Binar výsledek testů.

Také vedení Domova seniorů Krnov potvrdilo, že v rámci plošného testování klientů a pracovníků byly použity rychlotesty. "Dnes můžeme sdělit radostnou zprávu, a to, že výsledky testů všech našich klientů i pracovníků byly negativní a jsou tedy zdrávi. Testování by mělo probíhat každých 14 dnů," informovalo vedení domova s tím, že zaměstnancům bude i nadále každý den před příchodem do práce prováděno měření teploty.

Stejně tak bude dál denně měřena teplota klientům a sledován jejich zdravotní stav.